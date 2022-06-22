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Робота в Іспанії для українців: де можна підзаробити влітку

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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22 червня, 15:17
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Розповідаємо, які заробітки пропонують українцям в Іспанії
В основному вакансії в Іспанії відкриті саме у туристичних місцях
В основному вакансії в Іспанії відкриті саме у туристичних місцях / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Все частіше, особливо в літній період, українці розпочинають пошуки роботи за кордоном. Одним із популярних напрямків є Іспанія, де теплий клімат та відносно непогані заробітки.

"Сьогодні" розповість вам, кого шукають в Іспанії та скільки пропонують за ту чи іншу роботу.

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Спершу розглянемо вакансії, що не потребують особливих навичок, вмінь, досвіду чи знання мови. Відповідно, згідно з нашим моніторингом, таким працівникам пропонують найменшу заробітну плату. Так, за даними flagma:

  • працівнику, що контролює якість продукції, на нашому прикладі ягід, пропонують від 1100 до 1300 євро або 34,1-40,3 тис. грн в місяць. В обовʼязки входить лише візуальний контроль якості малини та черешні. Графік роботи 6 днів на тиждень по 8-9 годин. Проживання безкоштовне, харчування та спецодяг за власний рахунок;
  • працівникам в теплицях платять 8 євро в годину, що у підсумку виходить від 1,7 тис. євро або 55,5 тис. грн;
  • працівнику, який збиратиме полуницю, платять від 5 євро в годину або 1000-1200 євро в місяць, що дорівнює орієнтовно 31-37,2 тис. грн;
  • збирачам мандаринів пропонують 1300-1500 євро в місяць або 40,3-46,5 тис. грн.

Дещо вищі заробітки будуть:

  • у доглядальниць за людьми похилого віку (часто шукають саме в україно- чи російськомовну сімʼю). Їм платять від 2300 євро або 71,3 тис. грн та надають окрему кімнату для проживання та безкоштовне харчування;
  • у працівників на страусиній фермі. За роботу 5-6 днів на тиждень по 8-9 годин платять від 2000 євро або 62 тис. грн (за умови відпрацювання 40 год. на тиждень);
  • у працівників на різних складах, приміром: іграшок та дитячих товарів, одягу тощо. Їм пропонують в основному від 2,4 тис. євро або 74,4 тис. грн.

Найбільше, за нашим моніторингом оголошень, платять:

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  • працівникам на винних складах — суми доходять до 4100 євро або 127,1 тис. грн.
  • курʼєрам — від 3 тис. євро або 93 тис. грн.

Зауважимо, що більшість вакансій пропонують саме українські агентства, що стягують плату за працевлаштування. Раніше ми розповідали, як розрізнити доброчесних та нелегальних роботодавців і не втрапити в пастку шахраїв.

Що відбувається з роботою в Україні?

Згідно з аналітикою порталу "Опендатабот", в Україні збільшується кількість компаній, що працюють, і зростає кількість вакансій. Найбільше потребують людей на робітничі спеціальності, а ось айтішників така тенденція не торкнулася.

Наприклад, на сайті "OLX Робота" кількість вакансій для людей робітничих професій досягла 41 978, хоча всього тиждень тому було 32 023 оголошень про пошук працівників.

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Окрім цього, вже 71% кафе та ресторанів у країні поновили свою роботу. Водночас меншає кількість покупок залізничних квитків, а кількість замовлень таксі відновилася до довоєнного рівня.

У червні зросла й кількість реєстрацій нового бізнесу, у тому числі й фізосіб підприємців.

Раніше ми розповідали, які вакансії пропонують українцям влітку, а також писали, як заробляти онлайн до 600 тис. грн в місяць.

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