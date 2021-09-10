Противостояние интересов: что будет с курсом доллара на межбанке

Как ожидают аналитики, ценники Нацбанка снова будут главным ориентиром для всех участников торгов

Доллар снова падает / Фото: Сегодня

Курс доллара на межбанке в пятницу, 10 сентября, снова снизился в цене, – до 26,63-26,65.

Как говорят аналитики Минфина, объем операций на торгах 10 сентября составит до 120−160 млн долларов при заключении до 450−560 сделок.

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"Сегодня продолжится не только текущее противостояние интересов крупных игроков на межбанке, но и дальнейшая коррекция поведения части игроков в связи с повышением учетной ставки Нацбанка до 8,5% годовых", - отмечают аналитики.

Евро на межбанке тем временем вырос в цене, – до 31,53-31,55 грн.

Что говорят эксперты

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Аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак считает, что в Украине динамика доллара умеренно-негативная. Гривня еще не готова дешеветь, а доллар не имеет сильной поддержки в виде спроса для того, чтобы расти.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко не видит оснований для девальвации гривни в сентябре – поэтому гривневые вклады по-прежнему остаются выгоднее валютных заначек.

Что происходило с курсом доллара:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

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Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.