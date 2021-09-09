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Не даст скучать никому: что происходит с долларом на межбанке

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
9 сентября, 13:12
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НБУ выкупает валюту, чтобы стабилизировать курс
Доллар продолжает расти / Фото: коллаж "Сегодня"
Доллар продолжает расти / Фото: коллаж "Сегодня"

Курс доллара на межбанке в четверг, 8 сентября, продолжает расти – теперь он на уровне 26,65-26,90 грн.

Как говорят аналитики "Минфина", еще вчера, 8 сентября, стараниями НБУ с его выкупом валюты по 26,72 гривни — нацвалюта стала дешеветь, и котировки доллара пошли вверх.

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Фото: скриншот
Фото: скриншот

"Минфин" склонен к тому, что начинается коррекция с целью вернуть курс к уровням около 27 гривен в ближайшее время, и во многом не за счет объективных факторов, а именно за счет скупки самых дешевых предложений регулятором и, таким образом, подтягивания котировок вверх. Это мы фактически и наблюдали вчера на межбанке", – сообщают аналитики.

Фото: скриншот
Фото: скриншот

По прогнозу экспертов, объем операций на торгах 9 сентября составит до $130−185 млн при заключении до 480−630 сделок.

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А тем временем евро продолжает падать в цене. Сейчас европейская валюта на уровне 31,60-31,63 грн.

Что будет с курсом в ближайшее время

Аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак считает, что в Украине динамика доллара умеренно-негативная. Гривня еще не готова дешеветь, а доллар не имеет сильной поддержки в виде спроса для того, чтобы расти.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко не видит оснований для девальвации гривни в сентябре – поэтому гривневые вклады по-прежнему остаются выгоднее валютных заначек.

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Что происходило с курсом доллара:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

К слову, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

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