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Протистояння інтересів: що буде з курсом долара на міжбанку

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
10 вересня, 12:38
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Як очікують аналітики, цінники Нацбанку знову будуть головним орієнтиром для всіх учасників торгів
Долар знову падає
Долар знову падає / Фото: Сьогодні

Курс долара на міжбанку в п'ятницю, 10 вересня, знову знизився в ціні, – до 26,63-26,65.

Як кажуть аналітики Мінфіну, обсяг операцій на торгах 10 вересня складе до 120-160 млн доларів при укладенні до 450-560 угод.

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"Сьогодні продовжиться не тільки поточне протистояння інтересів великих гравців на міжбанку, а й подальша корекція поведінки частини гравців в зв'язку з підвищенням облікової ставки Нацбанку до 8,5% річних", – зазначають аналітики.

Євро на міжбанку тим часом виріс в ціні, – до 31,53-31,55 грн.

Що кажуть експерти

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Аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак вважає, що в Україні динаміка долара помірно-негативна . Гривня ще не готова дешевшати, а долар не має сильної підтримки у вигляді попиту для того, щоб рости.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко не бачить підстав для девальвації гривні у вересні – тому гривневі вклади як і раніше залишаються вигідніше валютних заначок.

Що відбувалося з курсом долара:

  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
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Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні , А сама гривня недооцінена на 57,7%.

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