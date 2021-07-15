ПриватБанк угодил в скандал – говорят, клиентам угрожали охраной

Как рассказали очевидцы, некоторым людям даже пришлось стоять у входа под палящим солнцем

Сотрудники ПриватБанка попросили клиентов выйти из отделения / Фото: УНИАН

С одним из крупнейших банком страны – ПриватБанком разгорелся скандал. Кассир и администратор банка якобы безосновательно потребовали от посетителей покинуть помещение.

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Об этом на одном из финансовых интернет-ресурсов рассказал пользователь под ником rusDavid, передает журналист "Сегодня".

По его словам, сотрудники банка аргументировали, якобы, тем, что в помещении собралось очень много людей. Кассир в итоге закрыла окошко своего рабочего места, а администратор попыталась вывести часть людей на улицу.

"Даже угрожали клиентам, что сейчас приедет ведомственная охрана и всех выведут из отделения. Часть покинула отделение и стояли у входа под палящим солнцем", – написал очевидец событий. Также, по его словам, посетители в очереди соблюдали рекомендованную дистанцию, но кассир посчитала это недостаточным для условий ее работы.

Через полчаса после появления этого сообщения под ним появилось другое, подписанное администрацией ПриватБанка.

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"Приносим извинения за то, что после обращение в наше отделение у вас остался негативный осадок. Ситуация уже на рассмотрении у наших коллег", - говорится в ответе банка.

На протяжении двух дней автор объявления, очевидец, пока что воздерживается от комментариев прессе. Но, как мы выяснили, кассир, которую винят в том, что она отказалась обслуживать клиентов – сотрудница одного из отделений в Днепре.

Спикер ПриватБанка Олег Серга ситуацию нам прокомментировал кратко, сообщив, что по мере выяснения обстоятельств готов будет рассказать подробности.

"Я узнаю, что произошло, и сообщу. Но, если сотрудница банка руководствовалась карантинными требованиями, то она была права. Дистанцию в полтора метра между каждым человеком никто не отменял, по крайней мере до конца августа", – сообщил нам Олег Серга.

Напомним, недавно в Сети разгорелся скандал из-за ЛГБТ-карт ПриватБанка. По случаю месяца прайда госбанк выпустил специальные банковские карты, представленные в двух дизайнах: на первом варианте написано "Равенство прав", на втором нарисован человек, который держит плакат "Мы все люди".