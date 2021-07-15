ПриватБанк потрапив у скандал – кажуть, клієнтам погрожували охороною

Як розповіли очевидці, деяким людям навіть довелося стояти біля входу під палючим сонцем

Співробітники ПриватБанку попросили клієнтів вийти з відділення / Фото: уніан

З одним із найбільших банком країни – ПриватБанком розгорівся скандал. Касир і адміністратор банку нібито безпідставно вимагали від відвідувачів покинути приміщення.

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Про це на одному з фінансових інтернет-ресурсів розповів користувач під ніком rusDavid, передає журналіст "Сьогодні".

За його словами, співробітники банку аргументували, нібито, тим, що в приміщенні зібралося дуже багато людей. Касир у результаті закрила віконце свого робочого місця, а адміністратор спробувала вивести частину людей на вулицю.

"Навіть погрожували клієнтам, що нині приїде відомча охорона і всіх виведуть із відділення. Частина покинула відділення і стояла біля входу під палючим сонцем", – написав очевидець подій. Також, за його словами, відвідувачі в черзі дотримувалися рекомендовану дистанцію, але касир порахувала це недостатнім для умов її роботи.

Через півгодини після появи цього повідомлення під ним з'явилося інше, підписана адміністрацією ПриватБанку.

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"Приносимо вибачення за те, що після звернення в наше відділення у вас залишився негативний осад. Ситуація вже на розгляді у наших колег", – йдеться у відповіді банку.

Протягом двох днів автор оголошення, очевидець, поки що утримується від коментарів пресі. Але, як ми з'ясували, касир, яку звинувачують в тому, що вона відмовилася обслуговувати клієнтів – співробітниця одного з відділень у Дніпрі.

Спікер ПриватБанку Олег Серга ситуацію нам прокоментував коротко, повідомивши, що в міру з'ясування обставин готовий буде розповісти подробиці.

"Я дізнаюся, що сталося, і повідомлю. Але, якщо співробітниця банку керувалася карантинними вимогами, то вона була права. Дистанцію в півтора метра між кожною людиною ніхто не відміняв, принаймні до кінця серпня", – повідомив нам Олег Серга.

Нагадаємо, нещодавно в Мережі розгорівся скандал через ЛГБТ-карти ПриватБанку. З нагоди місяця прайду держбанк випустив спеціальні банківські карти, представлені в двох дизайнах: на першому варіанті написано "Рівність прав", на другому намальована людина, яка тримає плакат "Ми всі люди".