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ПриватБанк разрешил ФОПам круглосуточно покупать валюту: что изменилось

1 июля 2021 17:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

Банк запустил круглосуточный режим покупки валюты для физлиц предпринимателей

ПриватБанке запустил новую услугу

ПриватБанке запустил новую услугу / Фото: УНИАН

ПриватБанк с 1 июля 2021 года запускает режим продолженной торговой сессии для всех своих клиентов ФЛП, который позволит предпринимателям в случае необходимости продавать валюту в любое время суток, а не только во время работы стандартной торговой сессии на валютном рынке.

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Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отмечается, круглосуточный режим покупки валюты в ПриватБанке прежде всего будет удобным для тех ФЛП, которые занимаются фрилансом и получают оплату за услуги в валюте.

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"Кроме стандартной торговой сессии для ФЛП и юридических лиц, которая действует с 10:00 до 13:00, теперь продажа валюты банку доступна с 15:00 до 23:29 и с 00:20 до 09:00", - говорится в сообщении.

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В рамках одной операции ФЛП может осуществить продажу валюты на сумму до 20 тыс. долл. или 20 тыс. евро по коммерческому курсу банка.

Ранее сообщалось, что в ПриватБанке произошел сбой – с карт клиентов пропали деньги.

О чем еще говорят в Украине и мире 1 июля, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":

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