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Придумали новый способ: как США ещё помогут Украине в борьбе с Россией

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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12 мая, 13:11
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Если эта инициатива будет принята как закон, срок действия льготного периода будет составлять 7 лет.
Украина получит от США еще одну мощную поддержку
Украина получит от США еще одну мощную поддержку / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Комитет по финансовым услугам Палаты представителей в Конгрессе США принял законопроект, чтобы помочь Украине в условиях войны против России обслуживать и сокращать внешний долг

Об этом сообщает издание The Hill.

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Предполагается, что представители США в "каждом международном финансовом институте" потребуют "немедленной приостановки всех платежей по обслуживанию долга", который Украина имеет перед такой организацией.

В законопроекте также предлагают представителям американского правительства в международных финансовых институтах работать над тем, чтобы эти структуры обеспечили льготное финансовое содействие Украине.

40 млрд долларов от США для Украины

США с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину продолжает активно финансово помогать нашей стране в борьбе с агрессором.

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Так недавно Законопроект о передаче $40 млрд уже одобрила Палата представителей Конгресса США. Помощь направят не только на украинскую армию:

  • $6 млрд — направят на обучение украинских военных, оборудование и оружие;
  • по $8,7 млрд — в поддержку украинской экономики и пополнение американской техники, отправленной в Украину;
  • $3,9 млрд — деятельность контингента США в Европе и разведку.

Раньше мы рассказывали, каким будет уровень падения украинской экономики из-за войны, и писали, какие продукты подорожают за неимением украинского зерна.

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