Помощь в $40 млрд: на что Украина потратит деньги от США

Рассказываем, для чего предусмотрен крупный пакет финансовой помощи от Соединенных Штатов Америки

Финансовая помощь от США направлена не только на армию / Фото: Офис Президента Украины, REUTERS, Коллаж: Сегодня

США с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину начали активнее предоставлять нашему государству новую финансовую помощь. Законопроект о передаче $40 млрд уже одобрила Палата представителей Конгресса США. Теперь его должен утвердить Сенат.

Как сообщает Reuters, помощь касается не только армии. На что же пойдут эти средства?

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Помощь военная, экономическая и гуманитарная

Согласно законопроекту, $40 млрд планируют распределить следующим образом. $6 млрд направят на обучение украинских военных, оборудование и оружие.

По $8,7 млрд уйдет на поддержку украинской экономики, а также пополнение американской техники, отправленной в Украину.

Еще $3,9 млрд направят на деятельность контингента США в Европе и разведку.

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Кроме того, закон позволяет получить дополнительные $11 млрд в Президентском органе изъятия средств, благодаря чему Байден может выделять помощь без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию. Как отмечает издание, Байден просил $5 млрд.

Также Украине предоставят гуманитарную помощь на $5 млрд, в том числе и для разрешения продовольственного кризиса в мире.

"Проект предоставляет сотни миллионов долларов для помощи беженцам и финансирования усилий по захвату активов олигархов, связанных с президентом России Владимиром Путиным", – отмечают в издании.

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Еще $600 млн предусмотрено для промышленности США, $500 млн уйдет на энергетические и экономические потребности Украины и $400 млн на расследование военных преступлений.

Поддержку окажут не только Украине. $4 млрд уйдет на финансирование государств, оказывавших нам разного вида помощь, в том числе и военную, и которые также ощутили последствия войны.

Эксперты прогнозируют сокращение экономики Украины

В Европейском банке реконструкции и развития дали прогноз, что война с Россией приведет к сокращению экономики Украины на 30% в 2022 году.

Эксперты отмечают, что военные действия сильно навредят и российской экономике – в обеих странах ожидается резкое падение производства. Однако экономика Украины может сократиться на 30%, а экономика РФ на фоне международных санкций – всего на 10%.

В то же время, в ЕБРР отметили, что если в Украине не остановятся существенные работы по восстановлению страны, то ВВП в 2023 году возобновится до 25%.

В Международном валютном фонде еще в апреле 2022 года дали подобный прогноз, что падение украинской экономики составит около 35%. И регрессия произойдет даже при немедленном прекращении военных действий на территории нашей страны.

"Сегодня" также рассказывали, что украинские порты блокируют россияне – это может спровоцировать панические настроения из-за нехватки продуктов в некоторых странах. Мы объяснили, какие продукты подорожают за неимением украинского зерна.