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Вигадали новий спосіб: як США ще допоможуть Україні у боротьбі з Росією

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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12 травня, 13:11
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Якщо цюініціативу ухвалять як закон, термін дії пільгового періоду становитиме 7 років
Україна отримає від США ще одну потужну підтримку
Україна отримає від США ще одну потужну підтримку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Комітет з фінансових послуг Палати представників у Конгресі США ухвалив законопроєкт, щоби допомогти Україні в умовах війни проти Росії, обслуговувати та скорочувати зовнішній борг.

Про це повідомляє видання The Hill.

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Передбачається, що представники США у "кожному міжнародному фінансовому інституті" вимагатимуть "негайного призупинення всіх платежів з обслуговування боргу", який Україна має перед такою організацією.

У законопроекті також пропонують представникам американського уряду у міжнародних фінансових інститутах працювати над тим, аби ці структури забезпечели пільгове фінансове сприяння Україні.

40 млрд доларів від США для України

США з початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну продовжує активно фінансово допомогати нашій країні у боротьбі з агресором.

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Так, нещодавно Законопроєкт про передачу $40 млрд вже схвалила Палата представників Конгресу США. Допомогу спрямують не лише на українську армію:

  • $6 млрд — спрямують на навчання українських військових, обладнання та зброю;
  • по $8,7 млрд — на підтримку української економіки і поповнення американської техніки, надісланої в Україну;
  • $3,9 млрд — на діяльність контингенту США у Європі та розвідку.

Раніше ми розповідали, яким буде рівень падіння української економіки через війну, і писали, які продукти подорожчають через брак українського зерна.

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