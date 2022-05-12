Допомога у $40 млрд: на що Україна витратить гроші від США

США з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну почали активніше надавати нашій державі нову фінансову допомогу. Законопроєкт про передачу $40 млрд вже схвалила Палата представників Конгресу США. Тепер його має затвердити Сенат.
Як повідомляє Reuters, допомога стосується не лише війська. Тож на що саме підуть ці кошти?
Допомога військова, економічна й гуманітарна
Згідно із законопроєктом, $40 млрд планують розподілити таким чином. $6 млрд спрямують на навчання українських військових, обладнання та зброю.
По $8,7 млрд піде на підтримку української економіки, а також поповнення американської техніки, надісланої в Україну.
Ще $3,9 млрд спрямують на діяльність контингенту США у Європі та розвідку.
Крім того, закон дозволяє отримати додаткові $11 млрд у Президентському органі вилучення коштів, завдяки чому Байден може виділяти допомогу без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію. Як зазначає видання, Байден просив $5 млрд.
Також Україні нададуть гуманітарну допомогу на $5 млрд, зокрема і для вирішення продовольчої кризи у світі.
"Проєкт надає сотні мільйонів доларів для допомоги біженцям і фінансування зусиль із захоплення активів олігархів, пов'язаних з президентом Росії Володимиром Путіним", – зазначають у виданні.
Ще $600 млн передбачено для промисловості США, $500 млн піде на енергетичні й економічні потреби України та $400 млн на розслідування воєнних злочинів.
Підтримку нададуть не тільки Україні. $4 млрд піде на фінансування держав, що надавали нам різного виду допомогу, зокрема і військову, і які також відчули наслідки війни.
Експерти прогнозують скорочення економіки України
У Європейському банку реконструкції та розвитку дали прогноз, що війна з Росією призведе до скорочення економіки України на 30% у 2022 році.
Експерти наголошують, що воєнні дії сильно нашкодять і російській економіці – в обох країнах очікується різкий спад виробництва. Проте економіка України може скоротитися на 30%, а економіка РФ на тлі міжнародних санкцій – лише на 10%.
Водночас в ЄБРР зауважили, що якщо в Україні не зупиняться суттєві роботи з відновлення країни, то ВВП 2023 року відновиться до 25%.
У Міжнародному валютному фонді ще у квітні 2022 року дали подібний прогноз, що падіння української економіки становитиме близько 35%. І регресія трапиться навіть у разі негайного припинення воєнних дій на території нашої країни.
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