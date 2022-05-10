В ЄБРР оцінили українську економіку під час війни: що буде із ВВП

Аналітики очікують серйозного спаду української економіки на тлі війни з Росією, що триває

ЄБРР зробив прогноз щодо економіки України / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Європейському банку реконструкції та розвитку прогнозують, що через війну з Росією призведе до скорочення економіки України на 30% у 2022 році.

Про це повідомляє CNBC.

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Наголошується, що військові дії сильно нашкоять і російській економіці — в обох країнах очікується різкий спад виробництва.

Проте економіка України може скоротитися на 30%, а економіка РФ на тлі міжнародних санкцій – на 10%.

У дослідженні сказано, що від 30% до 50% українських підприємств після повномасштабного вторгнення російських військ повністю припинили свою діяльність. Без роботи та доходів залишилося близько половини всіх працівників.

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В ЄБРР також уточнюють, що якщо в Україні не зупиняться суттєві роботи з відновлення країни, то ВВП у 2023 році відновиться до 25%.

Прогноз від МВФ

У Міжнародному валютному фонді ще у квітні 2022 року прогнозували, що падіння української економіки становитиме близько 35%. Наголошувалося, що регресія трапиться навіть у разі негайного припинення воєнних дій на території нашої країни.

"Загибель людей, знищення фізичного капіталу та втеча громадян серйозно перешкоджатимуть економічній діяльності на багато років уперед", – зазначили у МВФ.

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Раніше ми розповідали, яка санкція стане вбивчою для російської економіки, і писали, як ембарго на нафту змінить їхнє життя росіян назавжди.