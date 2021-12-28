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Предновогодний ажиотаж ударил по курсу доллара: сколько стоит валюта 28 декабря

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
28 декабря, 09:33
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 28 декабря
Доллар подешевел на 5 копеек
Доллар подешевел на 5 копеек / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) во вторник, 28 декабря, рассчитал такой официальный курс гривны к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 27,23 грн;
  • 1 евро – 30,81 грн;
  • 1 злотый – 6,67 грн;
  • 10 российских рублей – 3,70 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подешевел на пять копеек, а евро – на три копейки. Курс злотого и рубля не поменялся.

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На межбанке 27 декабря торги не проводились.

Как курс доллара ударит по кредиту

Как рассказал основатель компании Performance Management Сергей Сароян, следует ожидать дальнейшего роста стоимости кредитов. Еще в октябре инфляция составила 10,9%, но ситуация усугубляется.

Доллар уже в данный момент начал укрепляться на этих ожиданиях, а это очень плохо: большая часть товарооборота и долговых обязательств номинирована в долларах, так что чуть ли не покажется всему миру. Период по низким ставкам НБУ может закончиться уже скоро, и вместе с этим кредиты будут дорожать.

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Как мы писали, на котировки межбанка в декабре могут повлиять три фактора: переводы трудовых мигрантов, обстановка в ОРДЛО, доходность ОВГЗ и потребительская инфляция.

А также раньше вместе с экспертом рассказывали, может ли доллар вырасти до 40 гривен к 2022 году.

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