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Последний шаг к пропасти: что происходит с российским рублем на бирже и в обменниках

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18 марта, 11:49
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Рассказываем, что происходит с российским рублем на фоне очередного ослабления рейтинга
Что происходит с рублем на фоне новостей о скором дефолте
Что происходит с рублем на фоне новостей о скором дефолте / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Мировое рейтинговое агентство S&P снизило рейтинг России с CCC- до CC, поскольку владельцы российских бондов так и не получили выплаты.

Об этом сообщает агентство Reuters, а "Сегодня" рассказывают, как эта новость повлияла на российский рубль.

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Что происходит на бирже?

На бирже ситуация достаточно спокойная, после резкого укрепления 17 марта, курс там продолжает держатся около отметки 103 – 104 рубля за доллар.

Такая ситуация сложилась из-за оптимизма участников рынка по поводу возможности достижения прогресса в российско-украинских переговорах.

Что происходит в обменниках?

Реальность куда менее радужная, чем установленный Центробанком курс и спекулятивные колебания на бирже.

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Россияне буквально штурмуют обменники, в которых очень быстро заканчиваются доллары и евро. Курс доллара в обменниках колеблется от 125 до 250 руб/долл.

А на черном рынке доллар уже преодолел отметку в 300 рублей и движется дальше.

На курс давит и решение США о запрете ввоза в Россию наличной валюты, поэтому со временем ее дефицит станет еще более глубоким.

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Ждать ли дефолта?

Главный стратег АТОН Александр Кудрин в интервью изданию The Bell объяснил, что Россия имеет право до 25 мая погашать долги из своих резервов, на которые наложили арест.

По его словам, платеж России возможен, но на каждом уровне прохождения платежей есть своя служба комплаенса, что может привести к тому, что технически деньги на счета инвесторов поступят с задержкой.

В агентстве S&P тоже отметили, что проблемы с платежами России связаны с международными санкциями.

"Хотя публичные заявления Минфина России свидетельствуют о том, что правительство сейчас пытается перевести выплаты обладателям облигаций, мы считаем, что выплаты по обслуживанию долга по российским еврооблигациям, которые должны оплатить в ближайшие несколько недель, могут столкнуться с подобными техническими трудностями", – сообщили S&P.

Рейтинг СС, который агентство выставило России, означает высокую уязвимость, то есть дефолт еще не произошел, но он фактически неизбежен. Сейчас от дефолта РФ отделяет одна позиция в рейтинге.

"Сегодня" также писали, что будет с курсом доллара в Украине после войны и рассказывали, как сильно может упасть рубль в дальнейшем.

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