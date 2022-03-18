Останній крок до прірви: що відбувається з російським рублем на біржі та в обмінниках

Розповідаємо, що відбувається з російським рублем на тлі чергового ослаблення рейтингу

Що відбувається з рублем на тлі новин про швидкий дефолт / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Світове рейтингове агентство S&P знизило рейтинг Росії з CCC-до CC, оскільки власники російських бондів так і не отримали виплати.

Про це повідомляє агентство Reuters, а "Сьогодні" розповідають, як ця новина вплинула на російський рубль.

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Що відбувається на біржі?

На біржі ситуація досить спокійна, після різкого зміцнення 17 березня курс там продовжує тримаються біля позначки 103 – 104 рублі за долар.

Така ситуація склалася через оптимізм учасників ринку з приводу можливості досягнення прогресу в російсько-українських переговорах.

Що відбувається у обмінниках?

Реальність значно менш райдужна, ніж встановлений Центробанком курс і спекулятивні коливання на біржі.

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Росіяни буквально штурмують обмінники, в яких дуже швидко закінчуються долари та євро. Курс долара у обмінниках коливається від 125 до 250 руб/дол.

А на чорному ринку долар уже подолав позначку 300 рублів і рухається далі.

На курс тисне і рішення США про заборону ввезення до Росії готівкової валюти, тому згодом її дефіцит стане ще глибшим.

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Чи чекати на дефолт?

Головний стратег АТОН Олександр Кудрін в інтерв'ю виданню The Bell пояснив, що Росія має право до 25 травня погашати борги із своїх резервів, на які наклали арешт.

За його словами, платіж Росії можливий, але на кожному рівні проходження платежів є своя служба комплаєнсу, що може призвести до того, що технічно гроші на рахунки інвесторів надійдуть із затримкою.

В агентстві S&P також зазначили, що проблеми з платежами Росії пов'язані з міжнародними санкціями.

"Хоча публічні заяви Мінфіну Росії свідчать про те, що уряд зараз намагається перевести виплати власникам облігацій, ми вважаємо, що виплати з обслуговування боргу за російськими єврооблігаціями, які мають сплатити протягом найближчих кількох тижнів, можуть зіткнутися з подібними технічними труднощами", – повідомили S&P.

Рейтинг СС, який агентство виставило Росії, означає високу вразливість, тобто дефолт ще не відбувся, але він практично неминучий. Наразі від дефолту РФ відокремлює одна позиція у рейтингу.

"Сьогодні" також писали, що буде з курсом долара в Україні після війни та розповідали, як сильно може впасти рубль надалі.