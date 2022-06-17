Пенсии за границей: как украинским переселенцам забрать деньги

Украинцы, которые были вынуждены выехать за границу из-за войны, смогут получать свои пенсии даже там, но не все, а только те, кто до начала полномасштабного вторжения получал их через банки.
Об этом заявили в Верховной Раде и объяснили детальнее.
В сообщении подчеркивается, что такие пенсионеры смогут получать свои выплаты на банковские карты.
А пенсионеры-переселенцы, которые забирали деньги через отделения "Укрпочты", столкнуться с определенными трудностями.
Однако и для них есть выход, нужно просто изменить способ получения выплаты и "перевести" ее начисление на банковскую карту.
"Можно без визита в отделение уполномоченного банка открыть платежную карту через официальный сайт или мобильное приложение банка. При этом при открытии счета идентификация клиента осуществляется банком путем видеоверификации. Пока такая услуга доступна в ПриватБанке", – говорится в пояснении.
В Верховной раде напоминают, что во время военного положения и еще месяц после его отмены или окончания, ПФУ начисляет выплаты независимо от зарегистрированного места жительства получателя без дополнительных обращений и представления им подтверждающих документов.
Пенсии в оккупации
Для некоторых украинских пенсионеров могут изменить порядок начисления пенсий. Тем, кто остался в оккупации, вместо банковского перевода деньги будут доставляться через почтовые отделения.
Соответствующее решение одобрил Кабмин, но перевод на новую систему не так прост.
О том, кому будут по-новому выплачивать пенсии, читайте в нашем материале.
"Сегодня" ранее писали, сколько раз украинцам пересчитают пенсии до конца года и рассказывали, как получить пенсионное удостоверение.