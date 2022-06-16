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Украинцам трижды пересчитают пенсии: кто и сколько будет получать

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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16 июня, 07:45
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Рассказываем, кому следует ожидать больших пенсионных выплат до конца 2022 года
Какими будут пенсии до конца года
Какими будут пенсии до конца года / Фото: Коллаж: Сегодня

По закону Украины до конца 2022 года должны пройти еще три перерасчета выплат пенсий. Они состоятся в июле, октябре и декабре.

У кого увеличится пенсия и на сколько, объяснили в Пенсионном фонде.

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Каких выплат ожидать

В связи с изменением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц пенсии изменятся так:

  • с 1 июля повысятся до 2 027 грн;
  • с 1 декабря 2022 года – до 2 093 грн.

Возрастут также размеры минимальной и максимальной пенсий, составляющие пенсионные выплаты, которые исчисляются из размера прожиточного минимума.

С 1 октября введут несколько изменений. Во-первых, минимальная заработная плата возрастет с 6 500 грн до 6 700 грн. Как следствие, возрастет и размер минимальной пенсии по возрасту у неработающих лиц, которые достигли возраста 65 лет и старше и имеют такой страховой стаж:

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  • мужчины – не менее 35 лет;
  • женщины – не менее 30 лет.

С этого же времени лицам от 70 до 75 лет будут выплачивать ежемесячную компенсационную выплату в размере 300 грн (в пределах пенсионной выплаты 10340,35 грн). Если человек достигнет возраста 70 лет после 1 октября, компенсационная выплата будет установлена с даты достижения 70-летнего возраста.

"Кроме того, для лиц старше 70 лет, пенсия которым назначена в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и имеющих стаж мужчины 35 лет, женщины 30 лет, минимальный размер пенсионной выплаты устанавливается на уровне 3000 грн", – объяснили в ПФУ.

Если этим людям не хватит страхового стажа, то минимальный размер пенсии будут определяться пропорционально имеющемуся стажу, исходя из размера 3 000 грн.

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Последнее изменение года по пенсиям будет с 1 декабря. Людям, которым еще не исполнилось 70 лет, страховой стаж которых составляет не менее 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин и не работающих, минимальная пенсионная выплата составит 2 500 грн.

"Лицам, страховой стаж которых составляет менее 35 лет у мужчин и менее 30 лет у женщин, минимальный размер пенсионной выплаты устанавливается пропорционально имеющемуся страховому стажу исходя из размера 2 500 грн", – говорится в сообщении.

Получить пенсию может досрочно новая категория украинцев

Как мы рассказывали ранее, с февраля 2022 досрочно оформить пенсию могут родители детей, имеющих тяжелые, редкие заболевания, однако которым не установлена инвалидность.

Условия для родителей отличаются следующим образом:

  • женщинам для получения выплат нужно достичь 50-летнего возраста и иметь не менее 15 лет страхового стажа;
  • мужчинам доступны выплаты по выбору матери или если ее нет, и только после достижения 55-летнего возраста и при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

Читайте наше объяснение, какие документы нужны для получения досрочной пенсии.

Кроме того, "Сегодня" рассказывали, как получить пенсионное удостоверение, и когда украинцам должны выплатить пенсию с прибавкой сразу за три месяца.

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