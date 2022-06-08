Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 🔥 Герои Сегодня 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Как получить пенсионное удостоверение – инструкция

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 июня, 12:02
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, что нужно делать, чтобы получить удостоверение после назначения пенсии
Как подать заявление на получение пенсионного удостоверения
Как подать заявление на получение пенсионного удостоверения / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После назначение пенсии человек должен получить пенсионное удостоверение. Иногда оно может испортиться и стать непригодным для использования, или вообще быть уничтоженным.

В Пенсионном фонде Украины рассказали что нужно делать для того, чтобы получить этот документ.

Реклама

Как получить удостоверение

Чтобы пенсионеру изготовили такой документ, нужно подать специальное заявление. Для этого есть несколько способов.

Первый – обратиться с заявлением в территориальный орган ПФУ по месту нахождения лица на учете как получающего пенсию.

Второй способ – сделать это онлайн. В таком случае нужно следовать следующему алгоритму:

Реклама
  • зайти в личный кабинет через веб-портал электронных услуг ПФУ (portal.pfu.gov.ua);
  • перейти в раздел "О пенсионном обеспечении".

Третий способ – подать заявление онлайн через мобильное приложение. Для этого нужно скачать приложение "Пенсионный фонд", и в нем перейти в разделы "К ПФУ – Коммуникации в ПФУ – Заявление на изготовление пенсионного удостоверения".

"Если ваше пенсионное удостоверение стало непригодным для пользования или было потеряно, или вам назначен другой вид пенсии или изменились обстоятельства осуществления опеки и попечительства, по вашему заявлению выдается новое удостоверение", – добавили в пресс-службе фонда.

Некоторым пенсионерам перечислят стаж

Ранее "Сегодня" писали, что для лиц, которые в свое время подверглись депортации и были отправлены на спецпоселение, будут зачислять год страхового стажа за три.

Реклама

Чтобы получить свое право на такой перерасчет, нужно подтвердить принадлежность к депортированным лицам и/или стаж работы на спецпоселении.

Для этого нужны следующие документы:

  • удостоверение о принадлежности к депортированным лицам;
  • документы о времени пребывания в спецпоселении.

Также пенсионерам понадобится трудовая книжка, чтобы подсчитать стаж.

Мы также писали о том, когда украинцам есть выплатить пенсию с прибавкой сразу через три месяца. Читайте наш материал и о том, как будут выплачивать деньги на оккупированных территориях.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,19 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Ядерная угроза
Новая обложка The Economist
Денежный вопрос
Что будет с ценами на продукты?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
-
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
TОП-5 в Польше
Самые востребованные сферы
IT

IT

Логистика

Логистика

Финансы

Финансы

Аналитика данных

Аналитика данных

Интернет-торговля

Интернет-торговля

На какие профессии спрос
Must Know
Штрафы для водителей во время войны

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Не включена аварийка – 425 грн

Не включена аварийка – 425 грн
Выбор украинцев
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
Цена вопроса
Сколько стоит готовый бизнес?
Ответ
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30486.86

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1805.66

Litecoin (LTC)

62.19

Ripple (XRP)

0.4

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять