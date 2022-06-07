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Некоторым пенсионерам пересчитают стаж – кому год работы зачтут за три

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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7 июня, 07:14
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Рассказываем, какие документы нужны украинцам для тройного зачисления страхового стажа
Некоторым украинцам год стажа засчитают за три
Некоторым украинцам год стажа засчитают за три / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Некоторым украинцам один год страхового стажа будут засчитывать за три, однако это касается далеко не всех.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде.

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Такая возможность стала доступна после введения в действие закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию пенсионного законодательства".

Он предусматривает зачисление одного года за три для лиц, которые в свое время подверглись депортации и были отправлены на спецпоселение.

Чтобы получить свое право на такой перерасчет, нужно подтвердить принадлежность к депортированным лицам и/или стаж работы на спецпоселении.

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Для этого нужны следующие документы:

  • удостоверение о принадлежности к депортированным лицам;
  • документы о времени пребывания в спецпоселении.

В ПФУ отметили, что удостоверение депортированного лица выдается местной госадминистрацией, а временем пребывания в спецпоселении считают время от даты депортации до даты снятия режима спецпоселений.

Итак, вам понадобится трудовая книжка по подсчету страхового стажа.

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Повышение пенсий в 2022 году

В этом году можно ожидать еще три повышения пенсионных выплат, вследствие которых средняя пенсия в Украине 4,5 тыс. грн.

Повышение выплат пенсионерам запланировано в июле, октябре и декабре. В июле минимальная пенсия вырастет до 2 027 грн, а максимальная до 20 270 грн.

А в октябре перерасчет осуществят сразу нескольким категориям пенсионеров, каким именно и чего ждать украинцам в декабре, читайте в нашем материале.

"Сегодня" раньше писали, кто может выйти на заслуженный отдых досрочно и рассказывали, как будут выплачивать средства на оккупированных территориях.

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