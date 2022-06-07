У пенсионеров проблемы с выплатами – кому не начисляют полную сумму

Рассказываем, когда украинцам должны выплатить пенсию с прибавкой сразу за три месяца

Пенсионеры рискуют не получить пенсии с прибавкой / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Около 2,5 миллиона украинцев могут не получить пенсию с обещанной прибавкой уже три месяца из-за проблем с бухгалтерской документацией.

Об этом в эфире национального телемарафона заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

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Чиновница надеется, что возможности госбюджета позволят выполнять календарь повышения пенсий.

Речь идет о работающих пенсионерах, которые в июне наконец то должны были получить пересчитанные выплаты, которые предусматривались еще с апреля.

Дело в том, что из-за особенностей системы налогообложение и сдачи отчетности в Пенсионный фонд с задержкой попадают данные о заработках за первый квартал и работающим пенсионерам пытаются проиндексировать выплаты "задним числом".

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"Также сейчас мы производим автоматическое перечисление пенсий работающим пенсионерам. Но есть сложности по отчетности работодателей, где работают эти пенсионеры, поэтому сейчас за май Пенсионный фонд произведет пересчет и люди начиная с июня будут получать свои выплаты", – пообещала Лазебная.

Если перерасчет удастся сделать, то в июне украинцы должны будут получить прибавку сразу за три месяца.

Пенсионерам пересчитают стаж

В ПФУ рассказали, что некоторым украинцам пересчитают страховой стаж и один год будут засчитывать за три.

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Это касается лиц, которые в свое время подверглись депортации и были отправлены на спецпоселение.

Такая возможность появилась после введения в действие закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию пенсионного законодательства".

"Сегодня" ранее писали, сколько перерасчетов пенсий запланировано в 2022 году, и рассказывали, кто может выйти на пенсию досрочно.