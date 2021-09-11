"Отмыть" нельзя декларировать. Чем опасен закон о легализации криптовалют

"Сегодня" разбирался, что даст украинцам легализация виртуальных активов и смогут ли этим воспользоваться мошенники

Что даст украинцам легализация виртуальных активов / Фото: AFP, Pixabay, REUTERS/Dado Ruvic

Украина сделала первый уверенный шаг в направлении легализации криптовалют. Принятый Верховной Радой законопроект о виртуальных активах открыл путь к появлению нового инновационного рынка купли-продажи товаров и услуг с помощью виртуальных активов. Теперь в стране легально заработают криптобиржи и пункты обмена криптовалюты, а бизнесу пророчат небывалые возможности, существование которых ранее было технически невозможным.

Выход криптовалюты из "тени"

Приняв 8 сентября во втором чтении законопроект №3637, украинский парламент упорядочил регуляцию рынка виртуальных активов и его участников. Законопроект регулирует правовой статус таких активов и гражданско-правовые отношения между физическими и юридическими лицами при использовании цифровых активов.

До сегодняшнего дня у криптовалюты в Украине не было определенного правового статуса, поэтому декларировать ее было не нужно. Теперь же украинцы получили возможность официально проводить операции со своими виртуальными активами и платить с них налоги.

"Стоит отметить, что закон позволит взимать налоги от роста цен на криптовалютные активы. То есть с одной стороны, это признание для криптовалютного рынка от крупной страны. С другой стороны, вряд ли эта новость однозначно позитивна для владельцев криптовалют, которым придется вывести эти доходы из тени", – говорит руководитель инвестиционной компании "EXANTE Украина" Владимир Позний.

Крипторынку обещают выгодное налогообложение

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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров утверждает, что у отечественных криптокомпаний будут максимально прозрачные условия взаимоотношений с государством и выгодное налогообложение, однако на данный момент непонятно, захотят ли украинцы вступать в эти взаимоотношения.

Как сообщил "Сегодня" президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, несмотря на то, что закон о легализации криптовалют учитывает европейскую практику минимизации рисков и исключает всяческие махинации с виртуальными активами, есть сомнения в его популярности в Украине.

"Желающих работать по-честному в Украине мало, а желающих работать по-честному с криптовалютой в Украине еще меньше", – сказал он.



Смогут ли чиновники манипулировать виртуальными активами

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что принятие нового закона поможет украинским чиновникам вывести "из тени" значительные средства через декларирование криптовалюты.

"Этот закон, вполне возможно, поможет нашим государственным чиновникам легализировать достаточно большие деньги путем декларирования биткоина", – говорит Пендзин.

Общий объем капитализации рынка криптовалюты в Украине он оценил в сумму около 2 млрд долларов с ежедневным объемом торгов в 150-200 млн долларов.

"Мне так кажется, что эта цифра реалистична", – сказал эксперт.

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В свою очередь, член рабочей группы по подготовке указанного законопроекта №3637 Дмитрий Николаевский назвал маловероятным использование украинскими чиновниками нового закона для легализации сомнительных активов.

"Для чиновников каких-то преимуществ или лазеек наш закон не создает. Чиновников от обязанностей декларировать собственное имущество, в том числе, виртуальные активы, никто не освобождает. Эта обязанность у них уже была и мы знаем, что многие из них уже декларировали виртуальные активы, а впоследствии не имели возможности подтвердить их наличие", – говорит он.

Николаевский также напомнил, что технология блокчейн (распределенная база данных с информацией обо всех транзакциях, проведенных участниками системы) позволяет тщательно проверять всю информацию, которая декларируется чиновником.

"Мы не видим возможности для чиновников использовать наш закон как инструмент для легализации средств, добытых каким-то незаконным путем, поскольку сама технология блокчейн уже позволяет проверять ту информацию, которая чиновником декларируется. И если чиновник заявляет о чем-то, что при проверке опровергается, это может повлечь для него неблагоприятные последствия", – резюмировал он.

Стоит отметить, что закон вступит в силу лишь после принятия соответствующих изменений в Налоговый кодекс. Также предполагается, что лицензированные поставщики финансовых услуг создадут инфраструктуру для качественного процессинга по переводу виртуальных активов в гривню на своих мощностях.

Напомним, 8 сентября Верховная Рада легализовала использование виртуальных активов в стране, приняв во втором чтении законопроект №3637. За законопроект, который уже назвали революционным, проголосовали 276 народных депутатов.

Парламент упорядочил регуляцию рынка виртуальных активов и его участников. Законопроект регулирует правовой статус таких активов и гражданско-правовые отношения между физическими и юридическими лицами при использовании цифровых активов.

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