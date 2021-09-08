В Украине легализовали криптовалюту

В Украине ежедневный оборот виртуальных активов составляет 1 млрд грн

Криптовалюта выходит из тени / Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 8 сентября, Верховная Рада легализовала в Украине криптовалюту. Профильный законопроект поддержали 276 депутатов.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

"У нас есть потенциал занять ведущие позиции на мировом крипторынке. Украина — одна из лидеров по использованию криптовалюты в мире", – обратил внимание министр.

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Фото: скриншот

По его словам, на данном этапе общая капитализация криптоиндустрии превысила 2 триллиона долларов США. В Украине ежедневный оборот виртуальных активов составляет 1 млрд грн. Но из-за того, что все происходит в тени, международные биржи не могут заходить в Украину. Кроме того, ни с одной операции с виртуальными активами не платятся налоги.

"Мы создаем топовую юрисдикцию, где у криптокомпаний будут прозрачные условия взаимоотношений с государством, удобная работа с регулятором и выгодное налогообложение", – заявил министр.

К слову, до сегодняшнего дня у криптовалюты не было определенного правового статуса в Украине, поэтому декларировать ее не нужно было. В Государственной налоговой службе еще не объяснили, что теперь делать украинцам.

Прогнозы экспертов, касательно биткоина

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Стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун считает, что у биткоина есть потенциал достичь 100 тысяч долларов. По его словам, Bitcoin станет цифровым "золотом".

Руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский говорит, что биткоину мешает развиваться регулярная неопределенность. После кризиса, произошедшего в 2008 году, банки начали "спасать" экономику не только путем понижения ставок, но и выкупом ценных бумаг с рынка за счет насыщения финансовой системы ликвидностью, считает аналитик.

Напомним, настоящим создателем биткоина, скрывающимся за псевдонимом Сатоси Накамото, может оказаться программист Хэл Финни. К такому выводу пришел главный аналитик Bloomberg Эрик Балчунас.

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Тем временем японская криптовалютная биржа Liquid сообщила о взломе кошельков. Специалисты подсчитали, что хакеры вывели цифровые активы на сумму более 80 млн долларов.

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