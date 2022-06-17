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Обмен валют во время войны: как не потерять 20% из-за разницы курсов

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
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17 июня, 19:20
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Украинцы жалуются, что их доллары и евро банки конвертируют по официальному курсу
Как украинцы могут обменять доллары
Как украинцы могут обменять доллары / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине продолжает действовать три разных валютных курса. Официальный курс НБУ до сих пор составляет 29,25 грн за доллар, но по такой стоимости менять валюту на гривну заставляют только экспортеров и тех, кто получает деньги из-за рубежа. Правда, некоторые банки решили схитрить и установили такие курсы еще и для карточных операций.

"Сегодня" разбирались, как поменять свои кровные доллары, которые лежат на счету у банка без потерь.

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29 вместо 35

Граждане, у которых на счетах в банках была валюта оказались в весьма щекотливой ситуации. Во-первых, НБУ ограничил ежедневную сумму снятия валюты в кассах эквивалентом 100 тысяч гривен. Во-вторых, банки тоже начали ставить палки в колеса владельцам валютных счетов.

"У меня на валютной карте была заначка в несколько сотен долларов и вот пришло время ее потратить. Но, когда я попыталась произвести обмен долларов на гривни, то оказалось, что банк может поменять мне валюту по курсу 29,25 грн. В ближайшем пункте обмена валют я бы сдала доллары по 35,5 грн. То есть, банк пытается меня "нажухать" больше чем на 6 гривен на каждом долларе", – возмущается киевлянка Юля.

И такая ситуация волнует многих. После того, как НБУ зафиксировал официальный курс доллара на уровне 29,25 грн, в Украине сформировалось три валютных курса. По официальному заставляют продавать валюту, которая приходит из-за рубежа, по 32-33 грн за доллар банки списывают доллары с гривневых счетов украинцев, которые рассчитываются картами за рубежом и наконец, в обменных пунктах наличный доллар на этой неделе свободно продавался по 35,5-35,8 грн. Вот такой разброс.

На днях не выдержали даже аграрии, которые обратились к правительству и НБУ с просьбой продавать свою валютную выручку по реальному валютному курсу. Ведь, семена, технику, удобрения и химию для сельского хозяйства они покупают по реальному курсу, от чего теряют минимум 20%.

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Такая же проблема у айтишников, которые работают с зарубежными заказчиками. И теперь похожая проблема возникла у клиентов банков, которые имеют валюту на счетах.

Снимать нельзя потратить

В каком месте поставить запятую в этом подзаголовке, будет напрямую зависеть от того, где вы находитесь физически. Например, находясь за рубежом, вам будет лучше потратить эти деньги в магазинах – тогда комиссия будет минимальной.

Если ваши валютные средства находятся на виртуальной карте, то можно привязать ее к устройству с функцией бесконтактных платежей NFC – это могут быть смартфон, смарт-часы или смарт-браслет – и уже ими спокойно расплачиваться в торговых точках. В этом случае вы не будете платить комиссию за снятие в банкоматах.

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Кстати, за рубежом, если вы найдете банкомат с NFC терминалом, то сможете и обналичить валюту со счета в местную денежную единицу. Правда, не забывайте о том, что какую-то комиссию при этом все таки придется заплатить.

Если вы находитесь в Украине, то такой фокус не пройдет. Если вы будете расплачиваться валютной картой в торговой сети, то валюта будет списываться по курсу покупки банка, то есть по 29,25 грн. По крайней мере, такие правила транзакций указаны на сайтах украинских банков. Таким образом, чтобы не потерять на курсовой разнице, нужно будет снять валюту в кассе банка, чтобы потом физически поменять ее на гривню.

При этом в банках предупреждают, что взимают комиссии за снятие наличной валюты со счетов. Размер этой комиссии узнавайте в вашем финучреждении.

Возврат через депозит

Если ваш банк не хочет выдавать вам в кассе деньги с валютного вклада или устанавливает при этом драконовскую комиссию, то можно пойти другим путем. Например, попробовать зачислить эти средства на краткосрочный депозит, сроком на один месяц. Во многих банках это можно сделать без посещения отделения – через сайт или приложение в смартфоне.

Тогда через месяц банк будет обязан вам выдать ваш вклад именно в валюте депозита. По крайней мере, на таких правилах настаивает НБУ.

"Банки обязаны выдавать вклады в той валюте, в которой человек вносил депозит, но в пределах лимитов, предусмотренных НБУ. Сейчас это не более 100 тыс. грн в эквиваленте в сутки. Если депозит большой, то придется несколько раз ходить в отделение и забирать свои сбережения по частям", – поясняют в Нацбанке.

Если банк и в этом случае откажется от выдачи вам средств в валюте вклада, тогда можете жаловаться в Нацбанк.

Ранее мы писали о том, что будет с курсом гривни и сбережениями украинцев. О том, как банки лишают россиян последних денег, читайте здесь.

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