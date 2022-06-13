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В заложниках у банков: как россиян лишают последних денег

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
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13 июня, 17:30
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Российские банки вводят комиссию за валюту на счетах, а ставки по депозитам будут ниже инфляции
Как банки наживаются на россиянах
Как банки наживаются на россиянах / Фото: Коллаж: Сегодня

Западные санкции наконец-то начинают влиять не только на российский крупный бизнес, но и на жизнь простых граждан страны-агрессора. Если в первые месяцы после начала войны против Украины в России наблюдались столкновения в супермаркетах – драки за сахар и другие базовые продукты питания, то теперь под санкционный каток попали клиенты российских банков.

В ближайшее время большинство финучреждений введет комиссию за размещение валютных средств, а ставки по депозитам в рублях будут существенно ниже инфляции, что приведет к снижению реальных объемов накоплений граждан.

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"Сегодня" разбирались, почему граждан РФ фактически заставляют хранить валюту под матрасом.

Проблемы с валютой

На прошлой неделе стало известно, что российские банки собираются вводить специальную комиссию за хранение на счетах клиентов валюты. Первым такое объявление сделал Райффайзен Банк, который ввел комиссию за хранение валюты на текущих счетах в размере 0,2% в месяц.

Но популярный "Тинькофф", который недавно отобрали у его основателя, пошел дальше – анонсировал введение с 23 июня комиссии за обслуживание карточных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках на уровне 1% в месяц. Такие условия распространяются на счета, сумма на которых составляет более тысячи долларов. По сообщениям российских СМИ, аналогичную комиссию в размере 0,5% планирует ввести и Росбанк.

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Интересно, что в России запрещено вводить отрицательные процентные ставки. Поэтому банки делают их нулевыми, а эффекта добиваются именно за счет комиссии. Как говорят эксперты, таких грабительских комиссий, как предложил "Тинькофф", нет нигде.

"Нужно понимать, что комиссия 1% в месяц для вкладов более 1000 у. е. будет списываться со счета ежедневно. Клиенты, когда услышали о новых условиях, бросились снимать валюту со счетов этого банка, но оказалось, что сделать это почти невозможно. То есть клиенты получат минус 12% годовых с ежедневным начислением. Думаю, это такой первый случай в истории банковского дела", – комментирует российское ноу-хау финансист Виталий Шапран.

При этом российских банкиров, которые не хотят иметь дело с долларами и евро, тоже понять можно. Из-за западных санкций в РФ иностранная валюта потеряла свой статус. РФ получает деньги за экспорт углеводородов, но потратить их толком не может. С одной стороны, средства рискуют быть замороженными на Западе, с другой, купить многие импортные товары попросту нельзя из-за запрета на их поставку.

Назад в СССР

На российских финансовых форумах пользователи ищут варианты размещения свободных средств, но из-за санкций за пределами РФ и ограничений внутри страны многие не понимают, что можно делать со своими деньгами. Никаких вариантов, кроме покупки недвижимости и полулегального вывода средств за рубеж, там не придумали. Люди вспоминают СССР и ситуацию, когда деньги на руках были, но в магазинах купить было нечего.

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Сейчас людям предлагают поменять валюту на рубли по грабительски низкому курсу. Ведь из-за того, что приток валюты в РФ превышает ее отток, российский Центробанк уронил курс доллара ниже 60 рублей.

То есть если клиенты не могут снять свои доллары со счета в банке, то будут вынуждены перевести валюту в рубли по официальному курсу. Тогда как курс черного рынка в РФ куда выше. Из-за того, что валюта в банках практически полностью отсутствует, приходится ориентироваться на объявления в интернете. А там за "американца" просят от 75 до 95 рублей.

В Советском Союзе, кстати, доллар тоже стоил около 60 копеек. Но купить его за такие деньги было невозможно. Реальный курс обмена на черном рынке составлял 1 к 3. Более того, за валютные операции могли дать реальный тюремный срок.

Узаконенный грабеж

Эксперты называют ситуацию, когда россияне не могут нормально распоряжаться своими сбережениями, узаконенным грабежом. Ведь теперь каждый месяц их сбережения будут таять то ли из-за банковских комиссий, то ли из-за инфляции.

"Сначала был разорен рынок акций, а западные акции по факту арестованы. По валютным сбережениям вводится отрицательная процентная ставка. По рублевым сбережениям ставка остается намного ниже уровня инфляции. Причем даже официального уровня, так как реальная инфляция в России наверняка намного выше. Отсутствие сбережений было одной из форм контроля населения в СССР. Теперь ситуация повторяется. Осталось еще запретить куплю-продажу жилья, чтобы все было как в Советском Союзе", – говорит финансовый аналитик Эрик Найман.

По его словам, таким образом государство будет еще больше контролировать россиян. Люди, не имеющие сбережений, зависят от государства, а значит, и поддерживают его политику.

Ранее мы писали, что будет с ценами и курсом доллара в Украине. О том, у кого из украинцев зимой могут возникнуть проблемы с отоплением, читайте здесь.

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