ЕС согласовал санкции против российской нефти: какие последствия будут для Украины, РФ и ЕС

Европа не смогла полностью заблокировать поставки нефти из России, но объемы импорта существенно сократятся

Новые санкции против импорта нефти серьезно ударят по Путину / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

ЕC наконец-то согласовал шестой пакет санкций против РФ, среди которых частичное эмбарго на импорт российской нефти и отключение Сбербанка от SWIFT. Брюсселю не удалось преодолеть сопротивление Будапешта, поэтому Венгрия и еще несколько стран смогут получать нефть по трубопроводу "Дружба". Но такое решение все равно должно серьезно уменьшить выручку Москвы за энергоносители, и как следствие, ее возможность финансировать войну в Украине.

"Сегодня" расспросили экспертов, к каким последствиям может привести такое решение для других стран.

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Новые санкции

Шестой пакет санкций Евросоюза против России согласовывался около месяца. Впервые о нем заговорили еще в начале мая, но жесткая позиция Будапешта, который зависит от трубопроводной нефти из РФ, до сих пор не давала ввести новые санкции против Москвы.

Но наконец-то в ЕС заявили, что новый пакет ограничений согласован. Брюсселю пришлось пойти на уступки Будапешту и вывести поставки по трубе из запретного списка.

"После нескольких недель затянувшихся переговоров, которые в основном зашли в тупик из-за Венгрии, лидеры ЕС в понедельник 30 мая достигли политического компромисса и запретили морской импорт российской нефти к концу года, но полного эмбарго не добились. Ожидается, что в среду 1 июня послы ЕС примут юридическое решение об утверждении нефтяного эмбарго и шестого пакета санкций в отношении России", – поясняет "Сегодня" аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

Согласованные санкции против путинского режима выглядят достаточно внушительно. Они предполагают:

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ограничение 2/3 импорта российской нефти (импорт морем, через порты, составляет 2/3 той нефти и нефтепродуктов, которые РФ продает в страны ЕС. Оставшаяся треть идет по нефтепроводу);

отключение крупнейшего российского банка Сбербанка от SWIFT;

блокирование трансляции трех государственных вещателей России в ЕС;

расширение списка российских лиц, ответственных за военные преступления в Украине, на которых будут наложены санкции.

Благодаря новому пакету санкций Евросоюз планирует до конца этого года отказаться от 90% нефтяного импорта из России.

Как это повлияет на Россию

Эксперты говорят, что принятый Европой компромисс будет не сильно болезненным для стран, которые зависят от нефти из РФ, но в то же время довольно чувствительным для самой России.

"Санкции сократят экспорт России нефти в ЕС более чем на 2/3, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины. В моменте случится максимальное давление на Россию с целью прекращения войны. Если удастся сократить около 90% импорта нефти из России в ЕС к концу года, поскольку Германия и Польша обязались отказаться от поставок по трубопроводу на свою территорию, то уже в 2023 году силы России на финансирование войны будут гораздо меньшими", – продолжает Максим Орыщак.

По его словам, с начала войны России с Украиной ЕС направил в Россию в общей сложности 56,5 млрд евро в обмен на поставки ископаемого топлива. Платежи за нефть достигли почти 30 млрд евро.

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"Компенсировать такой недостаток денежных средств Россия не сможет. Даже при увеличении продаж в Китай и Индию Россия столкнется с препятствиями в инфраструктуре, неопределенностью спроса и логистическими трудностями. Но если страна-агрессор установит эту связь с Китаем, например, и торговые отношения будут прогрессировать без западных стран, можно ожидать, что вялотекущее финансирование военных действий сохранится", – говорит Максим Орыщак.

Некоторые аналитики говорят, что запаса прочности, чтобы не прекращать войну, у России пока достаточно. Но в долгосрочной перспективе такие санкции могут превратить РФ в страну-изгоя.

"Шестой пакет санкций не даст краткосрочного эффекта для бюджета России при текущих ценах на нефть, но это сильный шаг для игры в долгую. ЕС показал консолидированную позицию, что Россию постепенно готовы делать изгоем, причем экономически. Но нужно понимать, что это все перспектива на ближайшие три-пять лет", – говорит экономист Даниил Монин.

Цены вверх, бензин будет дефицитом

Кроме финансовых потерь для России, от решения стран ЕС будут и другие последствия. Скорее всего, нефть на мировых рынках снова подорожает.

"Мировые цены на нефть от эмбарго ЕС будут расти. Целевые уровни роста нефти марки Brent расположены около 150 долларов США за баррель, что на 25% выше текущей цены около 120 долларов США за баррель", – говорит Максим Орыщак.

По его словам, в странах ЕС дефицит топлива и увеличение инфляции, при таком раскладе, неизбежны.

"Для Украины, в частности, эта ситуация станет коллапсом, так как продолжать войну мы не сможем. Отсутствие поставок энергетических ресурсов в нужных объемах скажется коллапсом для военных и для населения, так как возникнут трудности с поставками продуктов питания. А война – это не только оружие. Война – это еще и способность обеспечить армию всем необходимым для жизнедеятельности", – резюмирует Максим Орыщак.

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