Рекордная инфляция из-за учетной ставки: что будет с ценами и курсом доллара

Минфин отказывается выпускать ОВГЗ с высокой доходностью, НБУ запускает "печатный станок"

Чего ждать после поднятия учетной ставки / Фото: Getty Images, REUTERS, Коллаж: Сегодня

В начале июня НБУ резко повысил учетную ставку с 10% до 25%. В НБУ говорили, что Минфин теперь поднимет ставки по облигациям внутреннего займа (ОВГЗ) и гривня станет более интересной для инвесторов, что позволит снизить давление на валютном рынке. Но произошло все иначе, ставки по ОВГЗ остались на том же уровне, и НБУ начал финансировать бюджет за счет печатного станка.

"Сегодня" поговорили с экспертами и узнали, что ждет финансовый рынок страны в ближайшее время.

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Печатный станок в действии

Когда украинцы слышат о "печатном станке" НБУ, то они почему-то думают, что монетный двор начинает печатать новые купюры. Но в последние годы большинство расчетов производятся в безналичной форме, поэтому и денежная эмиссия происходит скрыто.

После того, как НБУ поднял учетную ставку с 10% до 25% годовых, большинство инвесторов ждали, что по ОВГЗ, которые каждый вторник продает Минфин, ставки тоже вырастут. Но министерство финансов отказалось увеличивать доходность ценных бумаг. В итоге, им удалось привлечь на рынке менее 1 миллиарда гривен.

В такой ситуации НБУ пришлось напрямую выкупить ОВГЗ на 70 млрд грн у Минфина. То есть, фактически Нацбанк "напечатал" новые деньги и за их счет произвел выкуп облигаций. Такое увеличение гривневой массы в экономике будет продолжать давить на валютный рынок.

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"Повышения ставок по ОВГЗ ждать можно, но более вероятно, что предложение будет ограничено по количеству и доступно только определённому кругу участников. Ставка доходности не будет равна 25%, а будет считаться как среднее от учетной ставки за лето. Курс, более вероятно, будет держаться в рамках 32-38 гривень за доллар на протяжении лета", – поясняет "Сегодня" аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

Что будет с ценами

Высокая учетная ставка будет давить на цены в Украине. С одной стороны, мы получаем инфляцию, которая связана с объективными параметрами – оккупацией ряда областей и подорожанием продуктов, которые выращивались именно там.

Поэтому мы можем получить по итогам года рекордную инфляцию, которую потом спишут на войну и агрессора.

"Официальная инфляция 18%. Но люди ощущают ее выше. Дело в том, что продукты подорожали на 23.6%. В условиях войны, основное потребление населения сместилось в продуктовую корзину. Вещи и товары покупают мало. Но это только начало роста цен. К сожалению, официальная инфляция будет на уровне 25% или даже больше. Для некоторых категорий товаров инфляция может составить 50% и даже больше. Но официально таких цифр не будет", – говорит руководитель отдела аналитики в Forex club и Libertex Андрей Шевчишин.

Интересно, что даже в НБУ понимают опасность высокой учетной ставки и говорят, что вместо того, чтобы успокоить ситуацию, это может навредить экономике.

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"Повышение процентной ставки в условиях экономического падения может приводить не к понижению, а к ускорению инфляции. Именно такой сценарий описывает известный американский экономист и нобелевский лауреат, автор теории рациональных ожиданий Т. Сарджент: если государственный бюджет сводится с дефицитом и для его финансирования заимствуются средства по ставкам, превышающим реальный экономический рост, это приводит к ускорению инфляции", – говорит глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Проблемы для банков

Эксперты говорят, что в условиях высокой учетной ставки в Украине может начаться очередной банкопад.

"Повышение учетной ставки с 10% до 25% нельзя назвать нормой из-за инфляционного давления. Это экстренные меры, которые могут позволить привлечь деньги в банковский сектор на краткосрочный период. Все понимают, что банковский сектор на грани падения и нужно поддержать его притоком денежных средств. А ранее доходность была схожей по депозитам и ОВГЗ. Сейчас доходность ОВГЗ будет ниже депозитов. Но для банков привлечение денег под такой процент – приближение момента их падения", – говорит Максим Орыщак.

По его словам, в Ассоциации украинских банков ставки рефинансирования по долгосрочным и краткосрочным кредитам на уровне 27% считают трамплином к банкротству для 20 банков.

"Соответственно, мы можем ждать, что для гривни это в любом случае обернется падением, так ка мы неминуемо приближаемся к дефолту. И те, кто сейчас положат деньги в банк под более высокий процент, рискуют потерять их. Прежде чем класть деньги – попробуйте взять кредит", – говорит Максим Орыщак.

По его словам, логика такова, что банк, который уверен в завтрашнем дне – выдает кредит.

"Но все мы понимаем, что сейчас в основном выдают потребительские кредиты, так как у людей заканчиваются накопленные деньги и не хватает буквально ни на что, а новой работы в стране не появляется. Соответственно, всю текущую ситуацию мы воспринимаем только лишь в негативном ключе как сигнал падения гривни по отношению к доллару США и росту цен в стране", – резюмирует Максим Орыщак.

Ранее мы писали о том, у кого из украинцев зимой могут возникнуть проблемы с отоплением. О том, что делать с поврежденными денежными купюрами во время войны, читайте здесь.