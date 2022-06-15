Запустить "печатный станок" или "затянуть пояса": что будет с курсом гривни и сбережениями украинцев

В отсутствие полноценной западной помощи власть решает, что делать с бюджетным дефицитом

Чиновники предлагают запустить печатный станок, чтобы пополнить бюджет / Фото: Коллаж: Сегодня

Война – достаточно затратное мероприятие. В условиях, когда экономика не может полноценно работать и платить налоги, вся надежда Украины в финансовом плане нацелена на западные страны. Но уже сейчас из уст чиновников звучат фразы, которые призывают начинать экономить и запускать печатный станок, чтобы пополнить бюджет.

"Сегодня" с экспертами разбирались, как это может отразиться на экономике и курсе гривни.

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Расходы больше доходов

Несколько недель назад власть озвучивала идеи вернуть довоенные ставки налогов. Идея была такая, что бизнес возобновил работу и начал более-менее приходить в себя. Но сейчас чиновники, видимо, решили, что такие инициативы могут остановить наметившееся восстановление.

При этом расходы бюджета сейчас в 2,5 раза выше, чем доходы. По словам главы налогового комитета ВР Даниила Гетманцева, в мае налоговые и таможенные сборы принесли в бюджет 101 млрд грн, а расходы составили около 250 млрд грн.

Недостающие почти 150 млрд грн, или около 5 млрд долларов по текущему официальному курсу, перекрываются дотациями западных партнеров и международных финансовых организаций. Правда, не всю сумму Украине удается получать равными платежами. Поэтому НБУ вынужден иногда идти навстречу Минфину и выкупать ОВГЗ напрямую. Недавно Нацбанк купил облигаций на 70 млрд грн.

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При этом власть понимает, что, если денег от Запада не будет, то придется затягивать пояса.

"Если мы не будем получать 5 млрд долларов в месяц, нам придется сокращать расходы, потому что на самом деле для повышения налогов у нас нет потенциала сегодня в экономике, которая находится не в лучшем состоянии. Мы будем вынуждены уменьшать расходы", – заявил Даниил Гетманцев.

Параллельно с этим этот же депутат вместе с коллегами зарегистрировал законопроект 7465, в котором предлагается обязать НБУ "в условиях военного положения быстро принимать надлежащие меры, в частности перечислить средства в государственный бюджет Украины, что обеспечит финансирование мероприятий обороны государства в условиях войны".

То есть если сейчас НБУ сам решает, покупать ему облигации у Минфина или нет, то после принятия такого законопроекта его могут попросту заставить это делать.

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Что будет с курсом

Понятно, что запуск "печатного станка" на полную мощность не может не отразиться на курсе национальной валюты. Правда, эксперты говорят, что в условиях ограничений в экономике влияние эмиссии будет не таким заметным, как на свободном рынке.

"Эффект от увеличения объема денег в экономике отличается в разных ситуациях и жизненных циклах страны, а также зависит от уровня безопасности. В ситуации, когда деньги раздаются в небезопасной экономической системе, это период войны, или когда валюта в стране нестабильная, или существуют большие экономические риски, деньги будут стремиться выйти из системы", – поясняет "Сегодня" аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

Это значит, что получатели будут покупать валюту других стран и выводить ее за границу или вкладывать в товары, защищенные от местного экономического риска. В такой ситуации выпуск новых денег повлечет за собой снижение их курса, рост инфляции – и больше ничего.

С другой стороны, в Украине, несмотря на наличие войны и высоких экономических рисков, существует ограничение на покупку иностранной валюты, запрет на вывод денег из страны.

"Получается, что выпуск денег не приведет к тому, что их будут выводить из страны. Спрос на валюту не вырастет. Инфляционные риски по-прежнему будут зависеть от следующих факторов – цен на энергоресурсы в мире, транспортной доступности по стране и логистических коллапсв в мире, а также сезонных факторов", – резюмирует Максим Орыщак.

Он ожидает, что курс продажи доллара США в Украине по-прежнему не изменится из-за дополнительной печати денег и на протяжении лета 2022 года будет держаться ниже уровня 40 гривен.

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