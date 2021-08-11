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Обвал закончился? Доллар на межбанке вернулся к росту

Ксения Капустинская Ксения Капустинская редактор раздела Деньги
11 августа, 12:18
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От сегодняшних торгов на межбанковском рынке зависит курсовое поведение доллара до конца месяца, считают аналитики
Доллар подрос на межбанке
Доллар подрос на межбанке / Фото: Сегодня

Доллар 11 августа после падения по официальному курсу продолжил расти на межбанке до 26,80-26,82 грн. Торги по доллару начались с постепенного роста спроса, что отразилось на котировках, объяснили аналитики Minfin.

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Повышение курса началось еще накануне – на фоне активного участия Национального банка (НБУ) в торгах. Сегодня судьбу рынка тоже решит НБУ. Если НБУ продолжит активно выкупать "дешевую" валюту и подталкивать этим котировки вверх, то экспортеры и спекулянты поддержат его и будут максимально играть "на повышение". Тогда курс может вернуться к 27 грн/долл. и выше.

Также на гривню будут влиять расчеты по аукциону ОВГЗ.

"В зависимости от поведения Нацбанка и будет формироваться ситуация на межбанке уже до конца месяца. Тем более, что сегодня пройдут расчеты по вчерашнему аукциону ОВГЗ – Минфину перечислят 2,673 млрд гривен, но и погашаются облигации на 11,2 млрд гривен и проценты еще по трем другим выпускам гривневых бумаг. В итоге, на рынок выйдет дополнительная гривна в пределах 8,5 млрд гривен",- отмечают эксперты.

Как курс доллара на межбанке изменился за месяц / Minfin

Прогноз на сегодня

Котировки межбанка, по расчетам экспертов, будут в пределах 26,7-26,9 грн/долл. и 31,2-31,55 грн/евро.

Наличный курс ожидается таким:

  • Доллар: 26,65-27,00 грн в банках и обменниках финкомпаний;
  • Евро: 31,1-31,8 грн в банках, 31,3-31,7 – в обменниках финкомпаний.
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Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

  • В июле гривня укреплялась к доллару восьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро третий месяц подряд – с марта 2021-го.
  • Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
  • С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%

Также сообщалось, что Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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