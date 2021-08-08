От "якорной точки" не уйдет. Что будет с курсом доллара в ближайшее время

Эксперты считают, что сейчас выгодное время для скупки валюты – в августе и далее дешевле вряд ли будет, а с осени начнется подорожание

Пока доллар перестал укрепляться / Фото: УНИАН, пресс-центр НБУ

На следующей неделе значительных изменений курса доллара к гривне не ожидается, ведь ключевым игроком на рынке по-прежнему остается Национальный банк.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказали член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Олег Пендзин и Александр Охрименко считают, что "якорная точка" сейчас – это 27 гривен за доллар, от которой курс далеко не отойдет, так как не позволит регулятор. Из-за того, что на рынке сейчас профицит валюты, сейчас ему это легко делать.

В свою очередь Андрей Шевчишин ожидает на следующей неделе повышенную волатильность (значительная изменчивость цены) на рынке и движение курса в широком диапазоне 26,85-27 грн за доллар.

К слову, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

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Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года: