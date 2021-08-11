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Обвал закінчився? Долар на міжбанку повернувся до зростання

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська редактор розділу Гроші
11 серпня, 12:18
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Від сьогоднішніх торгів на міжбанківському ринку залежить курсову поведінку долара до кінця місяця, вважають аналітики
Долар підріс на міжбанку
Долар підріс на міжбанку / Фото: Сьогодні

Долар 11 серпня після падіння за офіційним курсом продовжив зростати на міжбанку до 26,80-26,82 грн. Торги по долару розпочались з поступового зростання попиту, що відбилося на котируваннях, пояснили аналітики Minfin.

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Підвищення курсу почалося ще напередодні – на тлі активної участі Національного банку (НБУ) в торгах. Сьогодні долю ринку теж вирішить НБУ. Якщо НБУ продовжить активно викуповувати "дешеву" валюту і підштовхувати цим котирування вгору, то вони й спекулянти підтримають його і будуть максимально грати "на підвищення". Тоді курс може повернутися до 27 грн/дол. і вище.

Також на гривню будуть впливати розрахунки по аукціону ОВДП.

"В залежності від поведінки Нацбанку і буде формуватися ситуація на міжбанку вже до кінця місяця. Тим більше, що сьогодні пройдуть розрахунки за вчорашнім аукціону ОВДП – Мінфіну перерахують 2,673 млрд гривень, але і погашаються облігації на 11,2 млрд гривень і відсотки ще по трьом іншим випускам гривневих паперів. в результаті, на ринок вийде додаткова гривня в межах 8,5 млрд гривень ", – зазначають експерти.

Як курс долара на міжбанку змінився за місяць / Minfin

Прогноз на сьогодні

Котирування міжбанку, за розрахунками експертів, будуть в межах 26,7-26,9 грн / дол. і 31,2-31,55 грн / євро.

Готівковий курс очікується таким:

  • долар : 26,65-27,00 грн в банках і обмінниках фінкомпаній;
  • євро : 31,1-31,8 грн в банках, 31,3-31,7 – в обмінниках фінкомпаній.
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Нагадаємо, раніше сайт "Сегодня" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

  • У липні гривня зміцнювалася до долара восьмий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро третій місяць поспіль – з березня 2021-го.
  • Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
  • З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%

Також повідомлялося, що Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

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