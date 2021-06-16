Обвал доллара закончился? Нацбанк заметно повысил официальный курс

Курс доллара больше не падает / Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 17 июня:

16.06 17.06 Изменение 1 доллар США 26,93 грн 27,03 грн + 0,10 1 евро 32,62 грн 32,77 грн + 0,15

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По сравнению со значениями 16 июня курс доллара вырос на 10 копеек после падения на шесть копеек в предыдущий банковский день. "Зеленый" не удержался ниже психологической отметки в 27 гривен. Тем не менее за неделю – с 10 по 17 июня – гривня окрепла по отношению к американской валюте на шесть копеек.

Эксперты уже объяснили, почему курс доллара перешел к росту после довольно длительного обвала. По их словам, нервозности валютному рынку добавила встреча президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, валютчики ждут решения НБУ об учетной ставке. Впрочем, ситуация на межбанке (а вслед за ней и в официальных курсах НБУ) еще может измениться – все будет зависит от новостного фона.

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Курс евро тоже вырос. Евровалюта поднялась в цене на 15 копеек после падения на восемь копеек днем ранее.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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