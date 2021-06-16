Русский
$ 26,93
32,62
  1. Новини економіки
  2. Фінанси

Обвал долара закінчилося? Нацбанк помітно підвищив офіційний курс

16 червня 2021 16:22

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 17 червня

Курс долара більше не падає

Курс долара більше не падає / Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на четвер, 17 червня:

16.0617.06Зміна
1 долар США26,93 грн27,03 грн + 0,10
1 євро32,62 грн32,77 грн + 0,15
Реклама

У порівнянні зі значеннями 16 червня курс долара виріс на 10 копійок після падіння на шість копійок в попередній банківський день. "Зелений" не втримався нижче психологічної позначки в 27 гривень. Проте за тиждень – з 10 по 17 червня – гривня зміцніла проти американської валюти на шість копійок.

Експерти вже пояснили, чому курс долара перейшов до зростання після досить тривалого обвалу. За їхніми словами, нервозності валютному ринку додала зустріч президента США Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним. Крім того, валютники чекають рішення НБУ про облікову ставку. Втім, ситуація на міжбанку (а слідом за нею і в офіційних курсах НБУ) ще може змінитися – все буде залежати від новинного фону.

Не пропусти!
Фінляндія – Росія: онлайн головного матчу дня
Принципова битва двох сусідів - Фінляндії та Росії
Реклама

Курс євро теж виріс. Євровалюта піднялася в ціні на 15 копійок після падіння на вісім копійок днем раніше.

Читайте також: 100% знижки на онлайн-кінотеатр в "Інтерсіті+": лайфхак від Укрзалізниці та ПриватБанку

  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Оформлення пенсій автоматом і монетизація пільг – найважливіше про гроші за тиждень
Оформлення пенсій автоматом і монетизація пільг – найважливіше про гроші за тижденьЕкономіка
Зростання зарплат чиновників і дивна індексація пенсій – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ
Зростання зарплат чиновників і дивна індексація пенсій – найголовніше про гроші СЬОГОДНІЕкономіка
Нацбанк опустив долар і серйозно обвалив євро: офіційний курс на вихідні
Нацбанк опустив долар і серйозно обвалив євро: офіційний курс на вихідніФінанси
Долар побив антирекорд за 11 місяців: курс НБУ
Долар побив антирекорд за 11 місяців: курс НБУФінанси
Долар стрімко дешевшає: продавати чи купувати валюту
Долар стрімко дешевшає: продавати чи купувати валютуФінанси
Долар націлився на новий коридор – міжбанк чекає активності від НБУ
Долар націлився на новий коридор – міжбанк чекає активності від НБУФінанси

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти