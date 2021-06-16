Обвал долара закінчилося? Нацбанк помітно підвищив офіційний курс

Курс долара більше не падає / Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на четвер, 17 червня:

16.06 17.06 Зміна 1 долар США 26,93 грн 27,03 грн + 0,10 1 євро 32,62 грн 32,77 грн + 0,15

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У порівнянні зі значеннями 16 червня курс долара виріс на 10 копійок після падіння на шість копійок в попередній банківський день. "Зелений" не втримався нижче психологічної позначки в 27 гривень. Проте за тиждень – з 10 по 17 червня – гривня зміцніла проти американської валюти на шість копійок.

Експерти вже пояснили, чому курс долара перейшов до зростання після досить тривалого обвалу. За їхніми словами, нервозності валютному ринку додала зустріч президента США Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним. Крім того, валютники чекають рішення НБУ про облікову ставку. Втім, ситуація на міжбанку (а слідом за нею і в офіційних курсах НБУ) ще може змінитися – все буде залежати від новинного фону.

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Курс євро теж виріс. Євровалюта піднялася в ціні на 15 копійок після падіння на вісім копійок днем раніше.

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

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