100% скидки на онлайн-кинотеатр в "Интерсити+": лайфхак от Укрзализныци и ПриватБанка

До конца лета можно получить бесплатный доступ к просмотру кино на борту скоростных поездов

Доступ к онлайн-библиотеке тестируют в "Интерсити+" / Фото: Григорий Салай, Сегодня

С 10 июня онлайн-кинотеатр Sweet TV и "Укрзализныця", которая превратит поезд Киев – Львов в "Джазовый экспресс", вводят совместную акцию: до конца лета все пассажиры, которые будут оплачивать билеты картами Visa от ПриватБанка, могут получить промокод на 100% скидки на доступ к фильмотеке во всех поездах "Интерсити+".

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Об этом сообщает пресс-служба национального перевозчика.

Чтобы получить скидку, пассажирам необходимо приобрести билет на поезд в приложении или web-версии Приват24 на сайте bilet.pb.ua, в терминале самообслуживания или отделении банка. После оплаты картой Visa банк пришлет сообщение с промокодом, который нужно ввести на борту "Интерсити+, подсоединившись к железнодорожной фильмотеке Sweet TV через QR-коды в вагонах.

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Количество бонусов не ограничено, то есть пассажиры могут получать скидки для каждого путешествия по железной дороге в течение всего срока действия акции. Однако скидка на просмотр фильмов будет действовать только в течение поездки.

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Фильмотека "Укрзализныци" насчитывает около 5 тыс. фильмов и сериалов, база кино обновляется еженедельно, говорится в сообщении.

Напомним, сайт "Сегодня" рассказывал, что 73% билетов на поезда "Укрзализныци" покупают онлайн, и объяснял, как это сделать проще.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" назначила 11 "курортных" поездов на море.

Однако не всем так везет. Например, в Венгрии пассажирский вагон поезда Киев -Вена пришлось отцепить от состава из-за неисправности: