Українська
$ 27,09
33,02
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

100% скидки на онлайн-кинотеатр в "Интерсити+": лайфхак от Укрзализныци и ПриватБанка

10 июня 2021 12:00

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

До конца лета можно получить бесплатный доступ к просмотру кино на борту скоростных поездов

Доступ к онлайн-библиотеке тестируют в "Интерсити+"

Доступ к онлайн-библиотеке тестируют в "Интерсити+" / Фото: Григорий Салай, Сегодня

С 10 июня онлайн-кинотеатр Sweet TV и "Укрзализныця", которая превратит поезд Киев – Львов в "Джазовый экспресс", вводят совместную акцию: до конца лета все пассажиры, которые будут оплачивать билеты картами Visa от ПриватБанка, могут получить промокод на 100% скидки на доступ к фильмотеке во всех поездах "Интерсити+".

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба национального перевозчика.

Чтобы получить скидку, пассажирам необходимо приобрести билет на поезд в приложении или web-версии Приват24 на сайте bilet.pb.ua, в терминале самообслуживания или отделении банка. После оплаты картой Visa банк пришлет сообщение с промокодом, который нужно ввести на борту "Интерсити+, подсоединившись к железнодорожной фильмотеке Sweet TV через QR-коды в вагонах.

Читайте также: В школу – через "оплату лицом". ПриватБанк и Visa начали тестирование новой системы пропусков

Количество бонусов не ограничено, то есть пассажиры могут получать скидки для каждого путешествия по железной дороге в течение всего срока действия акции. Однако скидка на просмотр фильмов будет действовать только в течение поездки.

Реклама

Фильмотека "Укрзализныци" насчитывает около 5 тыс. фильмов и сериалов, база кино обновляется еженедельно, говорится в сообщении.

В тренде
Перевыпустили sim-карту и набрали кредитов. Набирает популярность новый вид мошенничества

Напомним, сайт "Сегодня" рассказывал, что 73% билетов на поезда "Укрзализныци" покупают онлайн, и объяснял, как это сделать проще.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" назначила 11 "курортных" поездов на море.

Однако не всем так везет. Например, в Венгрии пассажирский вагон поезда Киев -Вена пришлось отцепить от состава из-за неисправности:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Индексация пенсий: кому, когда и на сколько поднимут выплаты
Индексация пенсий: кому, когда и на сколько поднимут выплатыЭкономика
В Украине грядет очередное повышение пенсий: у кого они станут больше и на сколько
В Украине грядет очередное повышение пенсий: у кого они станут больше и на сколькоЭкономика
Украинцам снова хотят повысить пенсионный возраст: когда и на сколько
Украинцам снова хотят повысить пенсионный возраст: когда и на сколькоЭкономика
Индексация пенсий работающим пенсионерам: обещали миллиону, а дали 300 тысячам
Индексация пенсий работающим пенсионерам: обещали миллиону, а дали 300 тысячамЭкономика
Двойные надбавки к пенсиям, электронные трудовые книжки и возвращение налогов для ФОП – что изменилось с 1 июня
Двойные надбавки к пенсиям, электронные трудовые книжки и возвращение налогов для ФОП – что изменилось с 1 июняЭкономика
В Украине поднимут прожиточный минимум: как это повлияет на пенсии и соцпомощь
В Украине поднимут прожиточный минимум: как это повлияет на пенсии и соцпомощьЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять