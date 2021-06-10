100% знижки на онлайн-кінотеатр в "Інтерсіті+": лайфхак від Укрзалізниці та ПриватБанку

До кінця літа можна отримати безкоштовний доступ до перегляду кіно на борту швидкісних поїздів

Доступ до онлайн-бібліотеки тестують в "Інтерсіті+" / Фото: Григорій Салай, Сьогодні

З 10 червня онлайн-кінотеатр Sweet TV та Укрзалізниця, яка перетворить поїзд Київ – Львів на "Джазовий експрес", запроваджують спільну акцію: до кінця літа всі пасажири, які оплачуватимуть квитки картками Visa від ПриватБанку, можуть отримати промокод на 100% знижки на доступ до фільмотеки в усіх поїздах "Інтерсіті+".

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Про це повідомляє пресслужба національного перевізника.

Щоб отримати знижку, пасажирам потрібно придбати квиток на поїзд у додатку або web-версії Приват24, на сайті bilet.pb.ua, у терміналі самообслуговування або відділенні банку. Після оплати карткою Visa банк надішле повідомлення з промокодом, який потрібно ввести на борту "Інтерсіті+", під'єднавшись до залізничної фільмотеки Sweet TV через QR-коди у вагонах.

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Кількість бонусів не обмежена, тобто пасажири можуть отримувати знижки для кожної мандрівки залізницею протягом усього строку дії акції. Однак знижка на перегляд фільмів діятиме лише протягом поїздки.

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Фільмотека Укрзалізниці налічує близько 5 тис. фільмів і серіалів, база кіно оновлюється щотижня, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" розповідав, що 73% квитків на потяги "Укрзалізниці" купують онлайн, і пояснював, як це зробити простіше.

Також повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначила 11 "курортних" поїздів на море.

Однак не всім і щастить. Наприклад, в Угорщині пасажирський вагон поїзда Київ – Відень довелося відчепити від складу через несправність: