На море в Україні. "Укрзалізниця" призначила 11 "курортних" поїздів (список)

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Українці, не зважаючи на дощову і прохолодну погоду, вже щосили планують відпустки. Тому "Укрзалізниця" (УЗ) призначила на червень 11 нових і додаткових поїздів до моря.
- з 3 червня – № 269/270 Лисичанськ – Одеса. Поїзд ходить через день по непарних числах;
- з 3 червня – № 204/190 Кривий Ріг, Дніпро – Генічеськ. Назад із Генічеська поїзд курсуватиме з 6 червня;
- з 4 червня – № 282/281 Хмельницький – Генічеськ;
- з 5 червня – № 280/279 Жмеринка – Генічеськ;
- з 5 червня – № 231/232 Івано-Франківськ – Генічеськ. Поїзд ходитиме по непарних числах. У зворотному напрямку він курсуватиме по парних числах;
- з 10 червня – № 472/471 Дніпро – Бердянськ. Поїзд курсуватиме по парних числах, назад – по непарних;
- з 10 червня – № 552/551 Кривий Ріг – Бердянськ (через Запоріжжя). Поїзд ходитиме по парних числах, назад – по непарних;
- з 11 червня – № 261/262 Харків – Бердянськ;
- з 11 червня – № 86/186-185/85 Львів – Новоолексіївка – Бердянськ;
- з 15 червня – № 213/214 Суми – Одеса. Поїзд курсуватиме по непарних числах;
- з 17 червня – № 204/203 Чернігів (Ніжин) – Одеса. Поїзд ходитиме по непарних числах.
УЗ також нагадала про необхідність носити маски і користуватися санітайзером під час подорожі.
Нагадаємо, також в липні "Укрзалізниця" з'єднає крайні точки країни – призначено прямий рейс із Чернігова на Прикарпаття та Буковину.
Крім того, компанія відновила міжнародне сполучення з ЄС. З 1 червня поїзд Київ – Відень почав курсувати щодня. Квитки можуть придбати всі охочі в міжнародних квиткових касах вокзалів. Однак потрібно дотримуватися коронавірусних норм і не забувати про правила в'їзду на територію Австрії.
А про те, скільки коштуватиме відпочинок на найпопулярнішому чорноморському курорті Херсонщини, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":