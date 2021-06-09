73% квитків на потяги Укрзалізниці купують онлайн: як це зробити простіше

Оформлення квитків онлайн було впроваджено 2012 року, і за цей час бронювання в мережі набуло неабиякої популярності

Купувати квитки зручніше онлайн / Фото: Depositphotos

З початку року близько 73% квитків на потяги Укрзалізниці, яка поновила курсування поїзда Черкаси – Львів, купували онлайн.

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Про це повідомляє пресслужба національного перевізника.

Переважна більшість пасажирів робила замовлення через офіційний сайт Укрзалізниці booking.uz.gov.ua. Оформлення квитків онлайн було впроваджено 2012 року. Два роки тому, 2019-го, частка онлайн-квитків перевищила половину і сягнула 57%. 2020 року вона зросла до 66%, тобто двох третин.

В компанії нагадали, що піковим періодом перевезень цього року стали травневі свята, коли залізницею скористалися понад 840 тисяч чоловік, а квитки онлайн за цей період придбали близько 71% пасажирів.

Укрзалізниця наголошує, що через чат-бот компанії у Viber та Telegram купувати квитки на поїзди "Інтерсіті+" можна набагато зручніше і без додаткових комісій.

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А тим часом стало відомо, що на станції Ньїредьхаза (Угорщина) з технічних причин було відчеплено пасажирський вагон Укрзалізниці, а дев’ять пасажирів пересадили у місцевий потяг. Змін до графіку міжнародного сполучення Київ — Будапешт — Відень не планується, наступний рейс вирушить з Києва за розкладом.

Нагадаємо, на початку літаУкрзалізниця призначила більше десятка "курортних" поїздів, які зв’язали морське узбережжя з віддаленими куточками країни.

Також нагадаємо, що з 1 липня Укрзалізниця подовжить до Чернігова маршрути поїздів № 43/44 Івано-Франківськ — Київ та № 118/117 Чернівці — Київ. Поїзди матимуть додаткову зупинку на великій вузловій станції Ніжин.