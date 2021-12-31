"Новогодняя неожиданность": НБУ рассчитал новый курс валют на 31 декабря

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 31 декабря

НБУ рассчитал новый курс валют / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 31 декабря, рассчитал такой официальный курс гривны к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,27 грн;

1 евро – 30,92 грн;

1 злотый – 6,72 грн;

10 российских рублей – 3,63 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подорожал на семь копеек, а евро – на пятнадцать копейки. Курс злотого уменьшился на 3 копейки, курс рубля не изменился.

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Что было с курсом на межбанке

30 декабря доллар подорожал на 9 копеек в покупке и продаже. До завершения торгов он стоил 27,31/27,33 грн (покупка/продажа).

Евро вырос на 15 копеек в покупке и продаже. До закрытия евро торговался на уровне 30,95/30,97 грн (покупка/продажа).

Прогноз курса на 2022 год

Все эксперты уверены: гривня продолжит девальвировать. Но насколько упадет ее курс – мнения расходятся.

По мнению члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, девальвация гривни за квартал окажется небольшой, не выше 27,8 грн/доллар, это около 50 коп.

"У Нацбанка значительные валютные резервы, он будет удерживать курс и сможет его удержать", — аргументирует Олег Пендзин.

Глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский согласен, что курс гривни к доллару составит 27,5-27,8 грн на конец периода. Но он ожидает существенных скачков курса в январе – марте из-за пиковых выплат по внешнему долгу и увеличения импорта энергоносителей для обеспечения отопительного сезона.

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Вице-президент по вопросам экономической политики в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) Виктор Скаршевский подсчитал: дефицит природного газа для прохождения отопительного сезона оценивается в объеме 2-3 млрд куб. м, что может потребовать дополнительно порядка 2 млрд долларов для его закупки.

"Будут преобладать девальвационные факторы, поэтому курс может просесть до 28 грн/доллар", — утверждает эксперт.

Наконец, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин ожидает, что гривня подешевеет к концу марта до 28,5 грн/доллар.

"Курс будет находиться под влиянием высоких цен на энергоносители и оттока капитала нерезидентов. Сдерживать падение будет предложение валюты Нацбанком, а также снижение гривневой ликвидности из-за ужесточения кредитно-денежной политики", — обосновал Андрей Шевчишин.

Раньше мы рассказывали, как курс валют ударит по кредитам, а также писали, могут ли заробитчане "обвалить" курс доллара.