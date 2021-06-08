Українська
$ 27,19
33,08
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Новая страница в экономической истории. Шмыгаль объявил о создании Национальной биржи

8 июня, 14:17

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Украина стремится к формированию полноценного фондового рынка. Премьер-министр уверен, что это поможет и бизнесу, и простым гражданам

Шмыгаль анонсировал открытие украинской Национальной биржи

Шмыгаль анонсировал открытие украинской Национальной биржи / Фото: Кабинет министров Украины, REUTERS/Amanda Perobelli

В Украине в течение трех лет появится Национальная биржа торговли капиталом и товарами (NEXT). Это предусматривает меморандум, который правительство подписало с Американской торговой палатой и USAID. Документ стал важным шагом к созданию фондового рынка, которое предусматривает экономическая стратегия Украины до 2030 года.

Реклама

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что меморандум является "новой страницей в экономической истории" Украины.

Национальная биржа станет центром рынка капитала и товарных рынков Украины, уверен Шмыгаль.

"Делаем важный шаг к созданию в Украине фондового рынка... Украинцы получат новые возможности в виде финансовых инструментов для сбережения и инвестирования. Бизнес получит долгосрочный и более дешевый ресурс для развития собственных предприятий. Государство получит увеличение инвестиций, новые рабочие места, экономическое развитие", – добавил Шмыгаль.

В тренде
Аэропорт "Борисполь" назвал ТОП-10 направлений: куда чаще всего летают украинцы
Информационное табло аэропорта "Борисполь"

Напомним, Национальную экономическую стратегию до 2030 года разрабатывают на основе итогов "аудита государства". Стратегия станет фундаментальной дорожной картой, которая приведет к серьезным изменениям в Украине, уверяют в правительстве.

Реклама

О чем еще говорят в Украине и мире 8 июня, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Падение доллара не остановить? Что будет с курсом в Украине
Падение доллара не остановить? Что будет с курсом в УкраинеФинансы
Почему ПриватБанк может заблокировать вашу карточку: семь причин
Почему ПриватБанк может заблокировать вашу карточку: семь причинФинансы
Доллар в Украине рухнул на 10-месячное
Доллар в Украине рухнул на 10-месячное "дно": официальный курсФинансы
Доллар
Доллар "сделал горку" – ждать ли пике в июнеФинансы
Доллар
Доллар "сорвался в пике" – ждать ли курса 27 гривен и нижеФинансы
Доллар падает пятый день, а евро немного подрос: курс валют НБУ
Доллар падает пятый день, а евро немного подрос: курс валют НБУФинансы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять