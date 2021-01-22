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Украину ждет экономическая стратегия до 2030 года. Какой она будет?

22 января, 13:41

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Шмыгаль рассказал о ключевых характеристиках долгосрочного плана

Национальная экономическая стратегия до 2030 года, которую разрабатывают на основе итогов "аудит государства", будет фундаментальной дорожной картой, которая приведет к серьезным изменениям в Украине.

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О главных характеристиках и планах Стратегии рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

  • Впервые в истории Украины создается такой долгосрочный документ

Он покажет, куда двигаться Украине в следующие 10 лет.

  • Определен ТОП-30 векторов экономического развития

Это поможет избежать неэффективного использования экономических инструментов и потери "миллиардов долларов".

  • Финальная версия стратегии появится после обсуждения с экспертами и общественностью

"Важно финализировать общее видение, инструменты, механизмы, которые будут использоваться для успешного развития и достижения целей государства", - отметил Шмыгаль.

  • Предусмотрено движение в направлении Большой приватизации
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Для этого уже подготовлен пакет законопроектов. Шмыгаль считает приватизацию крупных государственных предприятий важным элементом привлечения капитала в Украину.

В тренде
Доллар в Украине снова растет, курс евро почти застыл на месте

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  • На следующей неделе планируется подписание меморандума о создании фондового рынка в Украине

Документ должны подписать Европейский банк реконструкции и развития, Агентство США по международному развитию, Американская торговая палата в Украине и другие международные финансовые партнеры Украины.

  • В ближайшие три-пять лет Украина "колоссально увеличит" добычу собственного газа

Кабмин уже подписал восемь соглашений о разделе продукции по восьми нефтегазовым участкам.

Напомним, "аудит государства"планировали сделать еще в 2019 году, но провели в 2020-м. Проверка показала, в каком экономическом положении находится Украина и как оно менялось за все время независимости страны.

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экономика аудит стратегия Украина тезисы Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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