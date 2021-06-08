Нова сторінка в економічній історії. Шмигаль оголосив про створення Національної біржі

Україна прагне до формування повноцінного фондового ринку. Прем'єр-міністр упевнений, що це допоможе і бізнесу, і простим громадянам

Шмигаль анонсував відкриття української Національної біржі / Фото: Кабинет министров Украины, REUTERS/Amanda Perobelli

В Україні протягом трьох років з'явиться Національна біржа торгівлі капіталом і товарами (NEXT). Це передбачає меморандум, який уряд підписав з Американською торговою палатою і USAID. Документ став важливим кроком до створення фондового ринку, яке передбачає економічна стратегія України до 2030 року.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, що меморандум є "новою сторінкою в економічній історії" України.

Національна біржа стане центром ринку капіталу і товарних ринків України, впевнений Шмигаль.

"Українці отримають нові можливості у вигляді фінансових інструментів для заощадження та інвестування. Бізнес отримає довгостроковий та більш дешевий ресурс для розвитку власних підприємств. Держава отримає збільшення інвестицій, нові робочі місця, економічний розвиток" , – додав Шмигаль.

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Нагадаємо, Національну економічну стратегію до 2030 року розробляють на основі підсумків "аудиту держави". Стратегія стане фундаментальною дорожньою картою, яка приведе до серйозних змін в Україні, запевняють в уряді.

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