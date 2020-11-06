Украину подвергли аудиту. Первые итоги проверки в тезисах

В Украине наконец провели "аудит государства", который планировали сделать еще в 2019 году. Проверка должна была показать, в какой экономической ситуации находится Украина и как эта ситуация менялась за все время независимости страны.

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О результатах аудита на презентации рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль. "Сегодня" собрали главные тезисы.

Аудит был нужен, чтобы понять, "с чем мы входим в следующее десятилетие" и составить новый экономический план с 30 приоритетными проектами.

Этим планом станет Национальная экономическая стратегия до 2030 года. Ее представят в первые месяцы 2021 года, а разрабатывать будут вместе с бизнесом, экспертным сообществом и депутатами.

Нереализованный экономический потенциал Украины составляет 1 трлн долларов ВВП за 10 лет.

"Один триллион потеряли все граждане Украины, потеряли из-за постоянной смены векторов, незавершенных реформ, отсутствия долгосрочной экономической стратегии, коррупции, неэффективного управления", - сказал Шмыгаль.

ВВП Украины может вырасти вдвое в ближайшие годы.

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"Экономический аудит страны – это счет Украины за годы непродуманной экономической политики, отсутствия доведенных до конца реформ, единства государственных институтов в видении развития страны. Как только мы уберем причины, которые привели к таким оценкам, мы сможем рассчитывать на увеличение валового внутреннего продукта нашего государства вдвое", – считает Шмыгаль.

85 млрд долларов за 10 лет хотят получить за счет "земельного" потенциала – развития рынка земли.

"Средняя стоимость за один гектар вырастет фактически в пять раз", - считает Шмыгаль. Этому, в частности, поможет развитие сельскохозяйственной инфраструктуры.

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409 млрд долларов ВВП за 10 лет может принести неиспользованный потенциал в использовании месторождений полезных ископаемых.

"В Украине есть более 12 тысяч разведанных месторождений полезных ископаемых. Только около трети из них разрабатываются – чуть более 4 тысяч участков", - подсчитали в Кабмине.

12 млрд долларов должна принести реализация потенциала в водных ресурсах.

Украина использует мощности в гидроэнергетике только наполовину, в рыбном хозяйстве – на четверть, а орошение земель развито менее чем на 20%.

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407 млрд долларов может добавить к ВВП нереализованный потенциал в международной торговле и транзите.

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Речь идет об увеличении экспорта товаров на Восток, в страны Африки, Латинской Америки.

Неиспользованный инвестиционный потенциал оценили в 63 млрд долларов, потенциал в использовании лесных ресурсов – 40 млрд долларов.

Напомним, ранее результаты "аудита государства" анонсировал президент Владимир Зеленский. По его словам, в ходе аудита специалисты "выясняли, что не так работало в экономике годами и как это можно решить". Тогда же – во время ежегодного послания к Верховной Раде – глава государства заявил, что в стране должна быть разработана полноценная стратегия развития до 2030 года.

Видео: president.gov.ua

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