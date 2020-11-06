Украину подвергли аудиту. Первые итоги проверки в тезисах

В Украине наконец провели "аудит государства", который планировали сделать еще в 2019 году. Проверка должна была показать, в какой экономической ситуации находится Украина и как эта ситуация менялась за все время независимости страны.
О результатах аудита на презентации рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль. "Сегодня" собрали главные тезисы.
- Аудит был нужен, чтобы понять, "с чем мы входим в следующее десятилетие" и составить новый экономический план с 30 приоритетными проектами.
Этим планом станет Национальная экономическая стратегия до 2030 года. Ее представят в первые месяцы 2021 года, а разрабатывать будут вместе с бизнесом, экспертным сообществом и депутатами.
- Нереализованный экономический потенциал Украины составляет 1 трлн долларов ВВП за 10 лет.
"Один триллион потеряли все граждане Украины, потеряли из-за постоянной смены векторов, незавершенных реформ, отсутствия долгосрочной экономической стратегии, коррупции, неэффективного управления", - сказал Шмыгаль.
ВВП Украины может вырасти вдвое в ближайшие годы.
"Экономический аудит страны – это счет Украины за годы непродуманной экономической политики, отсутствия доведенных до конца реформ, единства государственных институтов в видении развития страны. Как только мы уберем причины, которые привели к таким оценкам, мы сможем рассчитывать на увеличение валового внутреннего продукта нашего государства вдвое", – считает Шмыгаль.
- 85 млрд долларов за 10 лет хотят получить за счет "земельного" потенциала – развития рынка земли.
"Средняя стоимость за один гектар вырастет фактически в пять раз", - считает Шмыгаль. Этому, в частности, поможет развитие сельскохозяйственной инфраструктуры.
- 409 млрд долларов ВВП за 10 лет может принести неиспользованный потенциал в использовании месторождений полезных ископаемых.
"В Украине есть более 12 тысяч разведанных месторождений полезных ископаемых. Только около трети из них разрабатываются – чуть более 4 тысяч участков", - подсчитали в Кабмине.
- 12 млрд долларов должна принести реализация потенциала в водных ресурсах.
Украина использует мощности в гидроэнергетике только наполовину, в рыбном хозяйстве – на четверть, а орошение земель развито менее чем на 20%.
Читайте также: Дефицит воды: в Украине стремительно мелеют реки и озера
- 407 млрд долларов может добавить к ВВП нереализованный потенциал в международной торговле и транзите.
Речь идет об увеличении экспорта товаров на Восток, в страны Африки, Латинской Америки.
- Неиспользованный инвестиционный потенциал оценили в 63 млрд долларов, потенциал в использовании лесных ресурсов – 40 млрд долларов.
Напомним, ранее результаты "аудита государства" анонсировал президент Владимир Зеленский. По его словам, в ходе аудита специалисты "выясняли, что не так работало в экономике годами и как это можно решить". Тогда же – во время ежегодного послания к Верховной Раде – глава государства заявил, что в стране должна быть разработана полноценная стратегия развития до 2030 года.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк