Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Некоторым пенсионерам будут выдавать до 5000 гривен выплат – кому и как будут начисляться

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 апреля, 06:02
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинцам будут выплачивать дополнительные суммы с учетом возраста, поддержку будут оказывать только раз
В Ивано-Франковске возобновили программу поддержки пенсионеров
В Ивано-Франковске возобновили программу поддержки пенсионеров / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Ивано-Франковске возобновили программу материальной помощи старшим жителям общины ко дню рождения.

Как рассказал городской голова Руслан Марцинкив, пенсионеры смогут получить разовые выплаты – в возрасте от 70 лет по 500 гривен, в возрасте от 90 лет – по 1000.

Реклама

Кроме того, предусмотрена денежная поддержка по случаю юбилеев:

  • 75 лет – 1000 грн;
  • 95 лет – 3000 грн;
  • 100 лет – 5000 грн.

Как получить выплаты?

Разовые выплаты пенсионеры получат после написания соответствующего заявления в местных ЦНАПах. Будут финансировать программу из местного бюджета.

По словам мэра Ивано-Франковска, поддержку смогут получить и те люди, у которых был юбилей после 24 февраля – также на основании написанного заявления.

Реклама

"Такую помощь уже проводили раньше. Но сейчас эта помощь очень важна! Поэтому восстанавливаем эту программу", – заявил Марцинкив.

Пенсии в условиях войны

Некоторые украинцы могут получать немного большую пенсию, чем у них сейчас. К примеру, если стажа для пересчета выплат не хватает, но человек имеет инвалидность, выгоднее перейти с пенсии по возрасту на пенсию по инвалидности.

Реклама

Таким образом, в стаж дополнительно включают период от первого дня пребывания на инвалидности до дня достижения пенсионного возраста. Стаж будет больше, поэтому и выплата также – с 1 марта это почти 2300 гривен.

Ряд пенсионеров в условиях войны столкнулся с невозможностью получения выплат. Речь идет о людях, проживающих на временно оккупированных украинских территориях.

Для них был разработан специальный механизм – деньги будут перечисляться в Сбербанк, а оттуда будут начисляться на карточки или отдаваться на руки. В последнем случае следует прийти в почтовое отделение с паспортом и индивидуальным налоговым номером.

Ранее редакция "Сегодня" писала о том, как получить пенсию, если человек переехал. Узнайте также, на что влияют вредные профессии и предусмотрены ли за это надбавки.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Надежный тыл
Помочь Героям!
Финансовый рынок
Сколько небанковских учреждений в Украине
1
Финансовые компании Финансовые компании
894
2
Кредитные союзы Кредитные союзы
205
3
Ломбарды Ломбарды
197
4
Страховщики Страховщики
145
5
Лизинговые компании Лизинговые компании
110
6
Коллекторские компании Коллекторские компании
67
7
Страховые брокеры Страховые брокеры
64
Как зачищают рынок
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
Владимир Зеленский Президент Украины
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Финансовый фронт
Будущее гривни
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Green energy
Зеленая трансформация Украины
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять