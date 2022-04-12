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Не получили пенсию из-за оккупации – как забрать деньги

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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12 апреля, 07:14
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Рассказываем, как получить пенсию тем, кто жил во временно оккупированных населенных пунктах и пропустил выплаты
Получить пенсию могут те, кто пропустил выплаты из-за военных действий
Получить пенсию могут те, кто пропустил выплаты из-за военных действий / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Несмотря на военные действия в Украине, государство пытается осуществить все необходимые выплаты даже на временно оккупированных территориях. Чтобы их обеспечить, правительство ввело специальный механизм централизованного начисления и выплаты денежной помощи, льгот и субсидий.

Однако не всегда люди могли получить средства, поскольку не работали соответствующие органы или просто это было опасно. Министер социальной политики Марина Лазебная в интервью "Фактам" рассказала, как забрать эти деньги.

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Перечисление выплат происходит по спецмеханизму

Специальный механизм предполагает, что все средства для соцвыплат в определенных регионах перечислят в Ощадбанк. Потом из банка деньги будут перечислять людям на карты или же отдавать их на руки.

Если человек получает субсидию, льготы или денежную помощь на карточку, то ей не нужно никуда обращаться и нечего дополнительного делать. Денежные средства автоматически придут на ее действующий счет.

Если эти выплаты человек забирал через Укрпочту, то Ощадбанк проведет денежный перевод через международную платежную систему MY TRANSFER. И чтобы эти деньги получить, придется обратиться с паспортом и справкой с номером РНОКПП (индивидуальный налоговый номер) в любое отделение Ощадбанка на территории Украины.

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Следовательно, такой механизм будет действовать в апреле в 8 областях Украины:

  • Донецкая область: Волновахский, Мариупольский районы и города Угледар и Мариуполь;
  • Запорожская область: Васильковский, Мелитопольский, Пологовский и Бердянский районы и города Мелитополь, Энергодар, Бердянск, Токмак;
  • Киевская область: Бучанский и Вышгородский районы и города Буча, Ирпень, Славутич;
  • Луганская область: все города;
  • Сумская область: Ахтырский район в пределах бывшего Тростянецкого района;
  • Харьковская область: большинство районов и городов;
  • Херсонская область: Высокопольский район;
  • Черниговская область: все города и районы.

Что делать, если нет возможности обратиться в отделение и забрать средства

"Мы понимаем, что сейчас в отдельных случаях необходимо время, чтобы добраться до отделения Ощадбанка. В оккупированных городках не работало ничего, и только сейчас, когда наши Вооруженные Силы освобождают эти города, люди из них получают возможность обратиться за переводом. Поэтому граждане, которые не успели получить свои выплаты за март через перевод, имеют возможность это сделать в течение двух месяцев с момента зачисления. В марте оно состоялось 18 числа", объяснила Лазебная.

Кроме того, можно обратиться в Ощадбанк с просьбой перенаправить средства в любой другой банк, и у него уже забрать деньги.

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Лазебна подчеркнула, что даже если получатель не обратится за переводом в течение двух месяцев, все причитающиеся суммы выдадут в последующих выплатах.

Кому повысят пенсии с 1 апреля

Ранее "Сегодня" рассказывали, что пенсии пересчитают работающим пенсионерам. Для этого пересчета никуда не нужно обращаться, все происходит автоматически.

Добавку к выплатам получат пенсионеры, которые после назначения (перерасчета) пенсий продолжили работу и уже заработали не меньше 24 месяца страхового стажа.

Размер увеличения зависит от получаемой зарплаты и количества отработанного стажа.

"Сегодня" также писали, кого после войны ждут высшие пенсионные выплаты, и рассказывали, кто сможет выйти на заслуженный отдых досрочно.

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