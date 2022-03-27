Деякі українці отримають підвищені пенсії – на кого чекають виплати

У Міністерстві соціальної політики розповіли, для кого війна змінить розмір пенсій

Як війна змінить пенсії для деяких українців / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Деякі українці зможуть отримувати підвищені норми пенсійного забезпечення нарівні з військовослужбовцями після закінчення війни в Україні і виходу на заслужений відпочинок.

Про це повідомляє Марина Лазебна, пише прес-служба Міністерства соціальної політики

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Отримання підвищених пенсій состуватиметься осіб із складу добровольчих формувань територіальних громад, заявила міністр.

Також передбачається, що якщо представник цієї категорії людей помре під час виконання завдання, необхідного для забезпечення оборони України, то підвищене пенсійне забезпечення отримають члени його сім'ї.

Достроковий вихід на пенсію

Раніше ми писали, що крім вищих пенсій особи, які входять до складу добровольчих формувань територіальних громад та беруть безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, зможуть вийти на пенсію раніше.

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Чоловіки можуть піти на заслужений відпочинок у 55 років, а жінки у 50 років, проте за умови, що є достатня кількість страхового стажу.

Для чоловіків мінімальна цифра складає 25 років, а для жінок – 20 років.

"Сьогодні" раніше писали, як відправлятимуть пенсії українцям із зон активних бойових дій та тим, хто змінив місце проживання.

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Ми також розповідали, що буде з пенсіями у квітні і чи варто комусь чекати підвищення виплат.