Некоторые украинцы получат повышенные пенсии – кого ждут выплаты

В Министерстве социальной политики рассказали, для кого война изменит размер пенсий

Как война изменит пенсии для некоторых украинцев / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Некоторые украинцы смогут получать повышенные нормы пенсионного обеспечения наравне с военнослужащими после окончания войны в Украине и выхода на заслуженный отдых.

Об этом сообщает Марина Лазебная, пишет пресс-служба Министерства социальной политики.

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Получение повышенных пенсий теперь будет касаеться лиц из состава добровольческих формирований территориальных общин, заявила министр.

Также предусматривается, что если представитель данной категории людей умрет при выполнении задачи, необходимой для обеспечения обороны Украины, то повышенное пенсионное обеспечение получат члены его семьи.

Досрочный выход на пенсию

Ранее мы писали, что кроме более высоких пенсий лица, которые входят в состав добровольческих формирований территориальных общин и принимают непосредственное участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, смогут выйти на пенсию раньше.

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Мужчины смогут уйти на заслуженный отдых в 55 лет, а женщины в 50 лет, однако при условии, что наличия достаточного количества страхового стажа.

Для мужчин минимальная цифра составляет 25 лет, а для женщин – 20 лет.

"Сегодня" ранее писали, как будут отправлять пенсии украинцам из зон активных боевых действий и тем, кто сменил место жительства.

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Мы также рассказывали, что будет с пенсиями в апреле и стоит ли кому то ждать повышения выплат.