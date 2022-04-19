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Деяким пенсіонерам видаватимуть до 5000 гривень виплат – кому і як нараховуватимуть

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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19 квітня, 06:02
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Українцям виплачуватимуть додаткові суми з огляду на вік, підтримку надаватимуть лише раз
В Івано-Франківську відновили програму підтримки пенсіонерів
В Івано-Франківську відновили програму підтримки пенсіонерів / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Івано-Франківську відновили програму матеріальної допомоги старшим мешканцям громади до дня народження.

Як розповів міський голова Руслан Марцінків, пенсіонери зможуть отримати разові виплати – віком від 70 років по 500 гривень, віком від 90 років – по 1000.

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Окрім цього, передбачена грошова підтримка з нагоди ювілеїв:

  • 75 років – 1000 грн;
  • 95 років – 3000 грн;
  • 100 років – 5000 грн.

Як отримати виплати?

Одноразові виплати пенсіонери отримають після написання відповідної заяви у місцевих ЦНАПах. Фінансуватимуть програму з місцевого бюджету.

За словами мера Івано-Франківська, підтримку зможуть отримати й ті люди, які мали ювілей після 24 лютого – також на підставі написаної заяви.

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"Таку допомогу вже проводили раніше. Але зараз ця допомога дуже важлива! Тому відновлюємо цю програму", – заявив Марцінків.

Пенсії в умовах війни

Деякі українці можуть отримувати трошки більшу пенсію, ніж у них є зараз. До прикладу, якщо стажу для перерахунку не виплат не вистачає, але людина має інвалідність, більш вигідно перейти з пенсії за віком на пенсію за інвалідністю.

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У такий спосіб, до стажу додатково включають період від першого дня перебування на інвалідності до дня досягнення пенсійного віку. Стаж буде більшим, тож і виплата також – з 1 березня це майже 2300 гривень.

Низка пенсіонерів в умовах війни зіткнулася з неможливістю отримання виплат. Мовиться про людей, які проживають на тимчасово окупованих українських територіях.

Для них розробили спеціальний механізм – гроші перераховуватимуть до Ощадбанку, а звідти нараховуватимуть на картки або віддаватимуть на руки. В останньому випадку слід прийти в поштове відділення з паспортом та індивідуальним податковим номером.

Раніше редакція "Сьогодні" писала про те, як отримати пенсію, якщо людина переїхала. Дізнайтеся також, на що впливають шкідливі професії та чи передбачені за це надбавки.

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Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

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