Польща змінює умови – як тепер підтримуватимуть українських біженців

Зміни стосуються медицини та умов реєстрації в системі PESEL

Життя українських біженців в Польщі дещо зміниться / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, president.pl

У Польщі внесли поправку до закону про допомогу громадянам України, там уточнюються деякі положення про підтримку для біженців війни.

Відповідний указ підписав президент Польщі Анджей Дуда.

Реклама

Так, у законі є положення про тимчасовий допуск лікарів з-за меж Євросоюзу на практику до Польщі для допомоги українським біженцям і про дозвіл воєводи на організацію екстреної медичної допомоги в місцях скупчення громадян України.

Також нововведення дозволять:

українським біженцям взяти участь у заняттях, які проводить Центр соціальної інтеграції;

громадянам України надавати психологічну допомогу своїм співвітчизникам, які не володіють польською мовою.

Крім того, зміни в законі стосуються і громадян Білорусі, які прибули до Польщі з України – їм спрощують отримання гуманітарних віз.

Реклама

Матеріальна допомога від Польщі

Українські біженці в Польщі можуть отримати додаткову матеріальну щомісячну допомогу від ООН у розмірі 700 злотих (близько 4900 грн).

Обов'язковою умовою є перетин польсько-українського кордону безпосередньо, а не через треті країни. А ось мати PESEL чи банківський рахунок не обов'язково.

Гроші можуть отримати до 4-х осіб з однієї сім'ї. На першого виділяється 700 злотих, а для кожного наступного – 610.

Реклама

Раніше ми розповідали, що потрібно знати українським біженцям, які їдуть до Польщі власним авто.

Також ми детально розповідали, у скільки вам обійдеться проживання, харчування, житло тощо в Польщі.