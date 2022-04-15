Польша меняет условия – как теперь будут поддерживать украинских беженцев

В Польше внесли поправку в закон о помощь гражданам Украины, там уточняются некоторые положения о поддержке для беженцев войны.
Соответствующий указ подписал президент Польши Анджей Дуда.
Да, в законе есть положение о временном допуске врачей из-за границ Евросоюза на практику в Польшу для помощи украинским беженцам и о разрешении воеводы на организацию экстренной медицинской помощи в местах скопления граждан Украины.
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Также нововведения позволят:
- украинским беженцам принять участие в занятиях, которые проводит Центр социальной интеграции;
- гражданам Украины оказывать психологическую помощь своим соотечественникам, не владеющим польским языком.
Кроме того, изменения в законе касаются и граждан Беларуси, прибывших в Польшу из Украины – им упрощают получение гуманитарных виз.
Материальная помощь от Польши
Украинские беженцы в Польше могут получить дополнительную материальную ежемесячную помощь от ООН в размере 700 злотых (около 4900 грн).
Обязательным условием является пересечение польско-украинской границы напрямую, а не через третьи страны. А вот иметь PESEL или банковский счет не обязательно.
Деньги могут получить до 4 человек из одной семьи. На первого выделяется 700 злотых, а на каждого последующего – 610.
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