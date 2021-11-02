НБУ установил новый курс доллара и евро на 3 ноября

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 3 ноября

НБУ изменил курс валют / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 3 ноября:

2.11 3.11 Изменение 1 доллар США 26,29 грн 26,29 грн 0 1 евро 30,44 грн 30,49 грн +0,05

По сравнению с курсом, который НБУ устанавливал на вторник, 2 ноября, доллар не изменился в цене, а евро стал выше на 5 копеек.

Реклама

Что будет с курсом доллара в ноябре

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин ранее рассказал "Сегодня", что вероятнее всего курс гривны в ноябре будет колебаться в диапазоне 26,3-27 гривен за доллар США. Он считает, что главным фактором для рынка остается слабость покупателей валюты.

Энерготрейдеры, которые, пока не начался отопительный период, надеются, что цены откатятся ниже.

Однако с другой стороны импортеры потребительских товаров не хотят покупать валюту и импортировать из-за опасений эпидемиологических ограничений и из-за падения спроса со стороны населения.

Реклама

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

Также мы писали и о том, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.