НБУ встановив новий курс долара та євро на 3 листопада

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 3 листопада

НБУ змінив курс валют / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на середу, 3 листопада:

2.11 3.11 Зміна 1 долар США 26,29 грн 26,29 грн 0 1 євро 30,44 грн 30,49 грн +0,05

Порівняно з курсом, який НБУ встановлював на вівторок, 2 листопада, долар не змінився в ціні, а євро став вищим на 5 копійок.

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Що буде з курсом долара у листопаді

Керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин раніше розповів "Сьогодні", найімовірніше курс гривні в листопаді коливатиметься в діапазоні 26,3-27 гривень за долар США. Він вважає, що головним чинником ринку залишається слабкість покупців валюти.

Енерготрейдери, які поки не розпочався опалювальний період, сподіваються, що ціни відкотяться нижче.

Однак з іншого боку імпортери споживчих товарів не хочуть купувати валюту та імпортувати через побоювання епідеміологічних обмежень та через падіння попиту з боку населення.

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Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

Також ми писали і про те, що, за "Індексом БігМаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%