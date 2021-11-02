НБУ встановив новий курс долара та євро на 3 листопада

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на середу, 3 листопада:
|2.11
|3.11
|Зміна
|1 долар США
|26,29 грн
|26,29 грн
|0
|1 євро
|30,44 грн
|30,49 грн
|+0,05
Порівняно з курсом, який НБУ встановлював на вівторок, 2 листопада, долар не змінився в ціні, а євро став вищим на 5 копійок.
Що буде з курсом долара у листопаді
Керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин раніше розповів "Сьогодні", найімовірніше курс гривні в листопаді коливатиметься в діапазоні 26,3-27 гривень за долар США. Він вважає, що головним чинником ринку залишається слабкість покупців валюти.
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Енерготрейдери, які поки не розпочався опалювальний період, сподіваються, що ціни відкотяться нижче.
Однак з іншого боку імпортери споживчих товарів не хочуть купувати валюту та імпортувати через побоювання епідеміологічних обмежень та через падіння попиту з боку населення.
Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.
Також ми писали і про те, що, за "Індексом БігМаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%